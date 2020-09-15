Решаем сердечные проблемы

Многие сложнейшие высокотехнологичные операции на сердце выполняются за счет федеральных квот

Ежегодно от болезней сердца в мире умирают около 17 миллионов человек, что составляет примерно 29 % всех случаев летальных исходов. Самая большая смертность зафиксирована от ишемической болезни сердца - 7,2 млн человек ежегодно. 5,7 миллионов людей погибают в результате инсульта.

Новейшие методы лечения сердца включают в себя протезирование, генную терапию, стволовые клетки, кардиостимуляторы, использование хирургических роботов и другие. Ведущие врачи-кардиологи Медицинского центра Дальневосточного Федерального Университета рассказали газете «Золотой Рог» о диагностике и лечении распространенных сердечных заболеваний, о методиках, которые сегодня доступны для пациентов по полису ОМС и в рамках Госпрограммы «Развитие здравоохранения в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

Кардиология относится к разделу медицины, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы. Врач-кардиолог лечит такие заболевания, как пороки сердца (врожденные или приобретенные), ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, стенокардия, аритмии, аневризмы аорты и других артерий, инфаркты и состояния им предшествующие. Любая болезнь сердца или сосудов требует обязательной консультации у специалиста и грамотного лечения.

Метод радиочастотной абляции

Сердечно-сосудистый хирург, аритмолог Антон КАШКАРОВ долгое время занимался хирургическим лечением пациентов с нарушениями ритма сердца в ФЦССХ г. Хабаровска. Сегодня, работая в МЦ ДВФУ, он специализируется на лечении сердечных патологий различными методами, включая радиочастотную аблацию тахиаритмий и имплантацию кардиостимуляторов и кардио- вертеров-дефибрилляторов. Антон Юрьевич проводит полную диагностику нарушений ритма и определяет тактику лечения уже на амбулаторном этапе.

Об одном из наиболее распространенных заболеваний сердца Антон Кашкаров рассказал подробнее:

«Одной из распространенных патологий сердечно-сосудистых заболеваний является нарушение ритма сердца.

Данные виды аритмий устраняются на сегодняшний день с помощью метода радиочастотной абляции - РЧА, который в свое время произвел революцию в терапии тахиаритмий и стал основным методом лечения некоторых тахикардий. Ранее при хирургическом вмешательстве использовался метод рефрактерных тахиаритмий, в котором источником энергии был постоянный ток от стандартного внешнего дефибриллятора. У этого метода был значительный недостаток - обширное повреждение тканей при воздействии тока. РЧА подобных трудностей лишена: она малоинвазивна, перспективна в отношении лечения многих угрожающих жизни аритмий. Радиочастотная катетерная абляция основана на воздействии радиочастотной энергии на аритмогенные (образующие патологический ритм) очаги с целью их разрушения и подавления активности.

Через центральные сосуды к сердцу подводятся специальные электроды, один из которых является абляционным, и под действием радиочастотного воздействия между кончиком электрода и тканью, при ее нагревании, создаются небольшие некротические повреждения, тем самым разрушаются патологические очаги, отвечающие за ту или иную аритмию, либо подавляется их активность.

Помимо нарушения ритма сердца, сопровождающегося высоким пульсом, также мы лечим нарушения ритма, которые сопровождаются редким пульсом. Происходит это в виде имплантации кардиостимуляторов. Все операции проводятся за счет средств фонда ОМС или средств, направленных медицинскому центру в рамках оказания высокотехнологической помощи по показаниям врача. То есть данные операции доступны для пациентов.

Отмечу, что при нарушении сердечного ритма хирургическое вмешательство не всегда предусмотрено. Устранение причины возможно при помощи медицинских препаратов, которые купируют или сглаживают симптомы аритмии».

«Мировая» болезнь - ИБС

Самое распространенное заболевание в мире - ишемическая болезнь сердца (ИБС). Сердечно-сосудистый хирург МЦ ДВФУ Никита КЛЫШКО как раз специализируется на хирургическом лечении ишемической болезни сердца, приобретенных пороков сердца, сердечной недостаточности. Он рассказал о диагностике и методах лечения данных заболеваний подробнее.

Никита Клышко: «Миниинвазивное коронарное шунтирование не требует распиливания грудины, а доступ к сердцу осуществляется через разрез длиной от 6 до 10 см».



«ИБС - это болезнь коронарных артерий, которые питают непосредственно сердечную мышцу. Данная патология является основной причиной инфарктов миокарда, нередко заканчивающихся летальным исходом. Симптомы ИБС часто ярко выражены, но у некоторых людей ишемия сердца может протекать и бессимптомно. Как правило, при ишемии миокарда у человека возникают загрудинные боли, которые ощущаются не сбоку, а посередине, могут отдавать в руку, лопатку или подбородок. Обычно они связаны с физическими нагрузками или стрессами. Может появиться сильная одышка, усиленное сердцебиение или ощущение перебоев сердечного ритма. Если при привычной физической нагрузке человек чувствует слабость, тошноту, головокружение, помутнение сознания, обморочные состояния - все это тревожные «звоночки», необходимо не затягивать и обратиться к врачу».

Как рассказал врач, одышка является одним из главных симптомов сердечной недостаточности, которая может развиваться как при ИБС, так и при заболеваниях клапанов сердца. Понять, есть ли у Вас или ваших родственников одышка, можно самостоятельно. Если пациент может подняться по лестнице более пяти лестничных этажей без остановок - это нормальная переносимость физических нагрузок. Меньше трех - может говорить о наличии сердечной недостаточности. Отеки нижних конечностей, в основном, локализуются симметрично и наблюдаются постоянно, а не только к вечеру или к утру. Заметив вышеперечисленные симптомы, человеку необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

«Одной из хирургических методик лечения ишемической болезни сердца является «стентирование». В коронарные артериальные сосуды хирургическим путем помещается специальный каркас - стент, который позволяет расширить участок, суженный атеросклерозом. Эти конструкции увеличивают просвет артерии и позволяют сердечной мышце получать достаточное количество крови и кислорода», - пояснил Никита Клышко.

Основные факторы риска заболевания ИБС - курение, повышенный холестерин, сахарный диабет, избыточная масса тела и малоподвижный образ жизни.

Миниинвазивные методики

Есть так называемые классические операции, которые выполняются на остановленном сердце в условиях искусственного кровообращения, например, аортокоронарное шунтирование. Однако, сегодня все современные хирургические вмешательства развиваются в сторону «меньшей инвалидности» - наименьшего нанесения вреда тканям организма, максимального уменьшения хирургической травмы. К таким щадящим методикам относится миниинвазивное коронарное шунтирование - оно не требует распиливания грудины, а доступ к сердцу осуществляется через разрез длиной 7-10 см, выполненный сбоку от сердца в левой половине грудной клетки, что позволяет сохранить ее каркасность. «Метод миниинвазивного коронарного шунтирования снижает риск инфекционных осложнений, связанных со стернотомией, снижает болевой синдром, устраняет необходимость носить корсет в течение длительного времени и дает возможность быстрее вернуться к нормальной физической активности. К тому же послеоперационный шрам практически незаметен», - рассказал Никита Клышко.

«Сердечное» протезирование

В ДВФУ также выполняется миниинвазивное протезирование митрального клапана сердца через маленький разрез с правой стороны грудной клетки.

Кроме того, в МЦ ДВФУ проводятся миниинвазивные операции по эндопротезированию аортального клапана. Эта операция похожа на методику установки стента. Через прокол в области бедра и просвет сосуда пациенту устанавливается новый аортальный клапан без нанесения хирургических разрезов. Такой же методикой является эндопротезирование аневризм брюшного отдела аорты, которая также выполняется через небольшой прокол в области бедра.

В целом, такие операции позволяют пациентам быстрее реабилитироваться и легче возвращаться к прежней жизни.

КСТАТИ

Шанс на жизнь дает МЦ ДВФУ

Абсолютное большинство операций в МЦ ДВФУ выполняется за счет федеральных квот, то есть бесплатно для пациента. Получить квоту не сложно, весь алгоритм действий займет не более месяца.

В первую очередь, необходимо записаться на прием к кардиохирургу в поликлинику, расположенную в МЦ ДВФУ. Врач выпишет направление на проведение обследования человека по месту его жительства, которое, как правило, занимает 2-3 недели.

Затем, имея на руках документы, нужно вновь обратиться в МЦ ДВФУ и, если будут установлены показания к хирургическому вмешательству, специалисты Медицинского центра самостоятельно оформят всю необходимую квотную документацию. После этого

пациенту остается только дожидаться вызова на операцию, время ожидания обычно занимает около 2 недель. Все медицинские квоты распределяются на год, поэтому не стоит переживать, что квот может не хватить, и, в случае необходимости, можно и нужно обращаться в МЦ ДВФУ за хирургической помощью в течении всего года.

На верхнем фото: Антон Кашкаров: «Радиочастотная катетерная абляция основана на воздействии радиочастотной энергии на аритмогенные очаги с целью их разрушения и подавления активности».

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Анна МАЦОВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.