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Льготники с онкологией в Приморье могут получить лекарства бесплатно
Федеральным льготникам нужно выбрать до 1 октября, в каком виде получать помощь от государства в следующем году
Живущим в Приморье федеральным льготникам с онкологическими заболеваниями нужно выбрать до 1 октября, в каком виде получать помощь от государства в следующем году. Это могут быть бесплатные лекарства или компенсация средств за покупку медикаментов.
В краевом министерстве здравоохранения подчеркивают, что пациентам рекомендуют остановиться на лекарственном обеспечении. Поскольку лечение онкологических заболеваний, как правило, оказывается очень дорогим. Кроме того, пациенту могут потребоваться редкие и инновационные препараты, которые самостоятельно будет сложно найти.
«Сегодня в Приморском крае насчитывается около 10 тысяч человек с онкозаболеваниями, которые входят в список федеральных льготников и имеют право на получение льготных лекарств. Отказываясь от такого вида помощи сейчас, пациент лишает себя права на бесплатную выдачу дорогих противоопухолевых препаратов на протяжении всего 2021 года. А средний чек по этому направлению заболеваний весьма высок – более 120 000 рублей. Это связано с тем, что сегодня очень активно используются инновационные методы лечения, так, например, применение таргетной терапии позволяет значительно увеличить продолжительность и качество жизни пациента», – заявила замминистра здравоохранения Приморья Оксана Соловьева.
Лекарственные запасы в аптеках для амбулаторного лечения онкологических пациентов формируются за счет средств федерального и краевого бюджетов. На 2021 год для приморских льготников закупили лекарственных препаратов на сумму более 650 миллионов рублей.
«Для амбулаторного лечения пациентов доступны современные таргетные лекарственные препараты. Стоимость одного курса данной терапии может достигать более 450 тысяч рублей», – отметили в ведомстве.
Врачи-онкологи рекомендуют гражданам, ранее отказавшимся от льготного лекарственного обеспечения, до 1 октября подать заявление в отделение Пенсионного фонда или МФЦ о возобновлении предоставления набора социальных услуг в части оказания бесплатной лекарственной помощи.
Для граждан, которые получали медикаменты на льготных условиях в текущем году, необходимости в подаче таких заявлений нет.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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