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Наркотики могут уничтожить всё, что тебе дорого
Если кто-то оступился - ты в силах помочь ему выбраться из наркотической трясины
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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