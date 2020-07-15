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Оперштаб Приморья: количество приморцев с COVID-19 на аппаратах ИВЛ растет
Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, в Приморье увеличивается количество случаев заболевания коронавирусом в тяжелой форме. Причина этого – пренебрежение простыми правилами безопасности в текущей остановке: ношение маски, гигиена рук и социальное дистанцирование. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба под руководством Губернатора края Олега Кожемяко в среду, 15 июля.
Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за сутки в Приморье выздоровели 123 человека (3 963 с нарастающим итогом). На лечении остаются более 1,1 тысячи пациентов, число тяжелых случаев – 55, в том числе 22 пациента находятся на ИВЛ. При общей тенденции по сокращению числа заболевших – этот показатель продолжает расти.
«За истекшие сутки в крае зарегистрировано 62 случая коронавируса: 30 человек во Владивостоке, 11 – в Находке, 10 – в Уссурийске, семь – в Артеме, три – в Арсеньеве, один – в Надеждинском районе. Общее количество приморцев, которым поставлен диагноз COVID-19, составляет 5 236 человек», – обозначила она.
Летальных исходов на сегодняшний день – уже 60.
Олег Кожемяко подчеркнул, что соблюдение всех необходимых мер безопасности: ношение масок и перчаток, «социальная дистанция», дезинфекция помещений и другие меры – остаются непреложным правилом на ближайшее время.
«Несмотря на то, что мы снимаем некоторые ограничительные мероприятия, должен быть усилен контроль административных комиссий, правоохранительных органов за соблюдением санитарно-эпидемиологической обстановки во всех сферах. Чтобы те, кто нарушает режим, будь то организация или гражданин, были привлечены к ответственности. Иначе пренебрежение простыми правилами безопасности приведет к новым вспышкам заболевания и возращению к предыдущим этапам действующего режима ограничений», – заявил Губернатор края.
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