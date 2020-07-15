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Владивостокцам напоминают о необходимости соблюдать масочный режим
15 Июля 2020, 14:40 | Приморье
В ежедневном режиме административные комиссии Владивостока проводят рейды по соблюдению гражданами и различными организациями масочного режима. По итогам рейдов только за один день, 14 июля, было составлено 47 административных материалов и проведено 932 профилактические беседы.
«Мы рассказываем гражданам и представителям бизнеса о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности в связи с опасностью распространения коронавируса. В общественных местах обязательно нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Организации, осуществляющие работу, должны строго следить за выполнением установленных санитарных требований. В случае нарушений им грозят штрафы и приостановка деятельности», – отметили в городском управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.
По словам специалистов городской администрации, всего в этой работе задействованы 17 административных комиссий. Это сотрудники мэрии, ГИБДД и УМВД России по городу Владивостоку, а также Росгвардии.
Напомним, масочный режим и социальную дистанцию в 1,5-2 метра обязаны соблюдать все граждане. Такие меры приняты в целях предотвращения распространения коронавируса. В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности.
Евгений Кулешов (фото)
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Теги: пандемия коронавирус режим
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