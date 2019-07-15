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Каждому по 1 миллиону рублей – поиск "Земских врачей" начали в Приморье
В Приморье начался прием документов на участие в программе «Земский врач». В этом году в крае готовы принять и трудоустроить 63 специалистов. Каждый из них получит по 1 миллиону рублей «подъемных» и сможет рассчитывать на новые меры социальной поддержки, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
С этого года в Приморье действуют беспрецедентные меры социальной поддержки медицинских работников.
«Специалисты могут рассчитывать на компенсацию аренды жилья, ежемесячные доплаты в размере 10 тысяч рублей, оплату коммунальных услуг. А те, кто выберет для своей работы северные районы Приморья – получит еще и единовременные выплаты до 700 тысяч рублей», – сообщила начальник отдела координации и подготовки кадров департамента здравоохранения Екатерина Лупарева.
Она также подчеркнула, что участники программы «Земский доктор» могут рассчитывать на 1 миллион рублей подъемных средств. Ими могут стать врачи, при условии, что до этого момента они не работали в сельском здравоохранении, а, к примеру, были специалистами в городских, ведомственных, военных и других учреждениях здравоохранения.
«Как и в прошлом году, получить единую компенсационную выплату можно, только если специалист трудоустраивается на должность, предусмотренную программным реестром», – уточнила Екатерина Лупарева.
Новых специалистов ждут почти в каждом муниципальном образовании края. С полным списком территорий, где готовы трудоустроить врачей и фельдшеров, потенциальные заявители могут ознакомиться на сайте департамента здравоохранения.
Напомним, что за шесть лет по программе «Земский врач» в села Приморья приехали работать 306 специалистов. С 2016 году в нее включены поселки городского типа, увеличен возраст участников до 50 лет.
На сегодняшний день Приморью требуется более 1,5 тысячи медработников. Коэффициент совместительства стабилен в течение трех лет и составляет у врачей – 1,6, у средних медицинских работников – 1,5.
Отметим, что на реализацию регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Приморского края квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено финансирование в размере 130,5 миллиона рублей – по 43,5 миллиона на три года.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
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