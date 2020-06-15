Режим повышенной готовности по COVID-19 в Приморье продлен до 30 июня

Эпидемиологическая обстановка в Приморье по заболеваемости COVID-19 не позволяет снять ограничения. Режим повышенной готовности продляется до 30 июня. Такое решение принято на заседании оперативного штаба под председательством губернатора края Олега Кожемяко в понедельник, 15 июня.

Как доложила руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, за минувшие сутки коронавирус диагностирован еще у 91 жителя региона. Общее число заболевших с начала эпидемии – 2 977 человек, темп прироста составил 3,2.

«Исходя из складывающейся ситуации считаем необходимым продлить режим повышенной готовности до 30 июня, сохранить режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, оставить режим удаленной работы», – озвучила главный санитарный врач Приморья.

Олег Кожемяко поручил профильным ведомствам подготовить соответствующее постановление.

«Мы видим, что идет прирост, особенно по Владивостоку и Находке. В этой связи продолжается работа административных комиссий по выявлению нарушений санитарных требований. Следует предпринять все меры, чтобы не было новых вспышек заболевания», – заявил Губернатор.

Отметим, что выздоровели за сутки 36 человек, всего успешно прошли лечение от COVID-19 – 1 720 приморцев. Число летальных исходов – 26.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.