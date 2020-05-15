Олег Кожемяко: Срок поэтапного снятия ограничений будет зависеть от того, насколько соблюдаются эпидтребования

38 административных комиссий вместе с полицией, МЧС, Росгвардией, Роспотребнадзором за сутки составили 258 протоколов о нарушениях по статье 20.6.1. КоАП, в суде рассмотрено уже 82 дела. Такие данные привел Губернатор Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в пятницу, 15 мая.

Главы районов доложили о текущей работе по пресечению нарушений санитарных норм – проверены десятки магазинов, предприятий социально бытового обслуживания, сотни единиц общественного транспорта и такси. На основе полученных сведений, специалисты делают вывод – ситуация в Приморье не позволяет снимать ограничения.

«Приморский край занимает 57-е место в России по заболеваемости среди регионов, однако снижения не наблюдается, идет рост заболеваемости, поэтому снятия ограничений пока невозможно», – доложила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

Олег Кожемяко подчеркнул, что по-прежнему сохраняются все ограничения, а в преддверии выходных дней их необходимо даже усилить.

«Пока не можем добиться снижения заболеваемости, поэтому в ближайшие дни необходимо переломить ситуацию, выйти на показатели, когда сможем поэтапно возвращать экономику к нормальной жизни. Следует максимально усилить работу по соблюдению всех санитарных требований», – заявил Губернатор.

Наиболее проблемными местами, где выявляется наибольшее количество нарушений, а, следовательно, и высокий риск инфицирования являются общественный транспорт, предприятия социально бытового обслуживания, магазины.

«Особое внимание нужно уделить местам массового посещения – паркам, скверам, пляжам – они должны быть закрыты, людей там быть не должно», – акцентировал внимание глав муниципалитетов и профильных ведомств Олег Кожемяко.

Губернатор особо подчеркнул – от того, насколько будут соблюдены эпидтребования в ближайшие дни, зависит срок поэтапного снятия ограничений.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.