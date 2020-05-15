COVID-19: Более полусотни приморцев стали жертвами коронавируса за сутки

Общее число заболевших составляет уже 1110 человек

В Приморском крае ежедневно выявляют десятки новых носителей COVID-19. Только за 14 мая положительные результаты тестов получены сразу в 53 случая. Об этом доложили губернатору Приморья Олегу Кожемяко на селекторном совещании в пятницу, 15 мая.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, суточный прирост по заболеваемости составил 5%, недельный прирост – 38,5%.

«О снижении заболеваемости в Приморье пока речи не идет», – подчеркнула главный санитарный врач.

В ходе штаба отмечено, что по заболеваемости на 100 тысяч населения сегодня лидирует Находка – 169 случаев. На втором месте Владивосток – 96 случаев. Далее идут Михайловский район – 59, Шкотовский район – 41, Анучинский округ и Партизанск – 38, Артем – 30, Дальнереченск и Дальнереченский район – 26, Уссурийск – 23, Арсеньев и Хасанский район – почти 23. На остальных территориях показатели менее 20 случаев.

В этой связи губернатор акцентировал внимание глав муниципальных образований на необходимости усилить мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в Приморье.

«Важно усилить работу в этом направлении, чтобы в ближайшие дни переломить ситуацию, выйти на такие показатели, когда мы сможем поэтапно возвращать экономику к нормальной жизни», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.