COVID-19: Всех приморских призывников обследуют на коронавирус

В Приморье весенний призыв на военную службу проходит с соблюдением санитарных требований в связи с эпидемией COVID-19. Об особенностях призывной кампании рассказали в военном комиссариате края.

Как пояснили в региональном Правительстве, призыв граждан на военную службу осуществляют призывные комиссии муниципальных образований. Их работу контролирует призывная комиссия Приморского края под руководством Губернатора. Поскольку нынешняя призывная кампания впервые проходит в столь нестандартных условиях, военным комиссариатом края под руководством Генштаба и командования Восточного военного округа совместно с Правительством региона была проделана большая подготовительная работа. Огромную роль в этой работе сыграли оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и краевой минздрав, который направил для работы комиссий 250 медицинских специалистов.

«Все мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса в каждом из 23 военкоматов в муниципалитетах и на краевом пункте, в настоящее время соблюдаются неукоснительно», – подчеркнул заместитель председателя Правительства Приморья Дмитрий Мариза.

По словам военного комиссара Приморского края Николая Тригубко, в настоящее время организовано раздельное посещение гражданами военкоматов, для призывников – отдельно, как правило, через запасные выходы. На входе в призывные пункты обеспечен барьерный медицинский контроль. Ребятам в обязательном порядке измерят температуру бесконтактным способом, продезинфицируют обувь, обработают руки кожным антисептиком. На всех призывных пунктах введен масочно-перчаточный режим, во внутренних помещениях нанесена разметка для соблюдения «социальной дистанции».

«При прибытии на сборный пункт Приморского края каждый призывник будет проходить тестирование на выявление вируса СOVID-19», – подчеркнул он.

Военный комиссар также напомнил, что с 1 апреля 2020 года начали работу прямые линии в регионах. Номера можно найти на официальном сайте Минобороны России в разделе «Призывникам». А с 14 мая открывается прямая линия Генштаба по вопросам весеннего призыва. Звонки принимают по телефонам: 8 (495) 498-96-96 (либо 97, 98) по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 по московскому времени.

Николай Тригубко отметил, что отправка молодых людей в войска начнется не ранее 20 мая. Призывники могут быть направлены для прохождения военной службы в любой российской субъект, однако большинство приморцев будут служить в войсках Восточного военного округа.

«На территории ВВО дислоцируются воинские формирования практически всех видов и родов войск: сухопутные и воздушно-десантные войска, военно-космические силы и ракетные войска стратегического назначения, военно-морские силы Тихоокеанского флота и инженерные войска. Также немало воинских формирований Федеральной службы войск национальной гвардии и других министерств и ведомств, выполняющих задачи на территории округа», – уточнил военком.

Он добавил, что большинство призывников, окончивших высшие учебные заведения, будут служить по родственным военно-учетным специальностям.

Что касается желающих проходить альтернативную гражданскую службу, несмотря на то, что право на прохождение такой службы законом гарантировано каждому, пользуются данной возможностью лишь единицы. Граждане, в отношении которых призывные комиссии принимают решение о замене военной службы по призыву на альтернативную, чаще всего проходят ее в почтовых отделениях «Почты России» и медицинских учреждениях края в качестве санитаров.

Фото – Роман Павловский

Газета «Золотой Рог», Владивосток.