Русская Рыбопромышленная Компания помогает больницам Приморского края бороться с коронавирусом

Русская Рыбопромышленная Компания оказала помощь приморским больницам в условиях пандемии коронавируса. Компания выделила 520 тысяч рублей на приобретение лекарственных средств для Краевой детской клинической больницы №2 г. Владивостока (КДКБ). Кроме того, РРПК передала больницам края 15 тонн минтая для организации питания персонала и пациентов.

Препараты нового поколения для КДКБ Владивостока предназначены для лечения тяжелых форм острых пневмоний у детей.

«Самым сложным пациентам необходима «тяжелая артиллерия», мощные резервные препараты, - пояснила главный врач больницы Инна Зеленкова. - Я говорю именно об оригинальных импортных лекарствах, аналоги которых малоэффективны при тяжелом течении болезни. Купить такие препараты для медучреждений всегда проблематично, ведь они в 2-3 раза дороже. Сейчас при помощи купленных антибиотиков мы боремся за жизнь восьмимесячной девочки из г. Арсеньев с острой двусторонней пневмонией».

Помимо лекарственных препаратов, медучреждение получило 200 кг минтая для больничного пищеблока.

«Качественный и разнообразный рацион питания поможет персоналу больницы укрепить иммунитет и не заразиться, а маленькие пациенты скорее пойдут на поправку», - уверена Инна Зеленкова.

Рыбопродукцию от РРПК получили 18 больниц Владивостока, Артема и Уссурийска.

«Благополучие региона и его жителей для нас в приоритете, — прокомментировал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко,— мы не можем оставаться в стороне и рады возможности внести свой вклад в защиту здоровья как взрослых, так и маленьких жителей Приморья. Наша помощь сегодня необходима медицинским учреждениям, которые находятся на «передовой» нелегкой борьбы с инфекцией».

Газета "Золотой Рог", Владивосток