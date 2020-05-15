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COVID-19: Отделение для больных коронавирусом на 60 коек откроют в Находке

15 Мая 2020, 09:38 | Приморье

На базе противотуберкулезного диспансера в Находке откроют отдельный корпус для больных коронавирусом. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проинспектировал медицинское учреждение во время работы в Находкинском городском округе в четверг, 14 мая.

В данный момент в отделении противотуберкулезного диспансера завершается ремонт. 22 мая здесь будет развернуто 60 коек для лечения пациентов с диагнозом «коронавирус» со средней и тяжелой формами заболевания. Предусмотрен этаж под кислородные концентраторы, отдельный вход с «чистыми» и «грязными» зонами.

Олег Кожемяко подчеркнул, что это позволит лечить больных оперативно на месте, без транспортировки в другие города.

«К сожалению, в Находке увеличивается количество заболевших коронавирусом. Перевозить их в Уссурийск или другую больницу за 200 километров тяжело. Поэтому здесь будет открыто временное отделение, где людям предоставят необходимое лечение», – обозначил Губернатор.

Напомним, всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» поставлен 1057 жителям Приморья. Находка – на втором месте среди территорий по числу заболевших, это более 250 человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: Находка  коронавирус  covid-19 



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