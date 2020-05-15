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В Приморье "коронавирусные" выплаты врачам и медперсоналу выполнены в срок
Для тех, кто работает в очаге инфекции, положена доплата из федерального бюджета в размере 80, 50 и 25 тысяч рублей в месяц
Выплаты врачам и работникам, оказывающим медицинскую помощь приморцам с выявленным коронавирусом и подозрением на него, доведены в срок – Приморье входит в число «передовиков», где уровень кассового исполнения очень высокий. Как подчеркнули в краевом министерстве здравоохранения, все доплаты, которые полагаются работникам здравоохранения Приморья за отработанное время в марте и апреле, уже доведены до получателей.
По словам специалистов профильного ведомства, из федерального бюджета региону были доведены два транша на выплаты сотрудникам сферы здравоохранения – 70,1 миллиона рублей на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявили коронавирус, и лицам из группы риска заражения, и 82,8 миллиона рублей на доплаты тем специалистам, которые находятся на «передовой» и непосредственно оказывают помощь COVID-пациентам.
«Деньги рассчитаны на несколько месяцев, ведь мы все понимаем, что эпидемия не закончится спустя 3-4 недели. Из первого и второго трансфертов за работу в апреле врачам “на руки” направлено 52,2 и 24,5 миллиона рублей соответственно. Их в полном объеме получили все врачи, работники больниц и скорых, которым эти доплаты положены. Следующая часть будет доведена до учреждений для оплаты особых условий труда в мае – выплаты ежемесячные», – подчеркнули в министерстве здравоохранения Приморья.
В ведомстве подчеркивают, так как первые федеральные средства поступили только в апреле, а приморские врачи на страже уже с марта, региональные власти также предусмотрели доплаты для врачей и медперсонала. За март и апрель сотрудники больниц деньги уже получили – общей суммой 111,7 миллиона рублей. В последующие месяцы, пока эпидемия не пойдет на спад, выплаты будут продолжены.
«Все стимулирующие доплаты, как федеральные, так и региональные, доводятся учреждениям здравоохранения в срок. За отработанное время в марте и апреле все, кому полагались выплаты, их получили. Следующий период – май, средства медицинские работники также получат вовремя», – добавили в ведомстве.
Отметим, на прошедшем накануне, 13 мая, совещании о социально-экономической ситуации в стране под руководством Председателя Правительства России Михаила Мишустина, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин подчеркнул, что Приморский край входит в число передовых регионов по выплатам медицинским работникам, где «уровень кассового исполнения очень высокий».
Подчеркнем, что выплаты медработникам, взаимодействующим с COVID-пациентами, находятся на личном контроле Президента России Владимира Путина. Глава государства потребовал избавить медработников от проверок и ненужной отчетности, не отвлекать их от главного – спасения здоровья и жизней.
«Я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России», – заявил глава государства в ходе совещания 11 мая.
Для тех, кто работает в очаге инфекции, положена доплата из федерального бюджета в размере 80, 50 и 25 тысяч рублей в месяц – врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу соответственно.
Выплаты предусмотрены и для специалистов, которые трудятся на скорой помощи с заразившимися коронавирусом, – для них выплата составит 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин будут получать по 25 тысяч рублей.
Помимо федеральных денег те, кто работают с коронавирусными больными, продолжат получать и краевые доплаты – 30, 20 и 10 тысяч рублей в зависимости от рода деятельности.
Кроме того, власти Приморья предусмотрели краевые выплаты для медицинских работников и бригад скорой помощи, которые занимаются случаями внебольничной пневмонии. По мнению специалистов, нередко этот диагноз позже сопровождается и коронавирусной инфекцией. Врачи, средний и младший медицинский персонал получат за свой труд по 50, 30 и 15 тысяч рублей соответственно.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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