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Тест на COVID-19 дал положительный результат еще у четырех человек в Приморье
15 Апреля 2020, 17:30 | Приморье
По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 15.00 15 апреля в Приморском крае официально зарегистрировано 36 случаев инфекции.
Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, среди заболевших – три женщины и один мужчина.
«Двое пациентов обозначены, как контактные с людьми, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Еще двое въехали в Приморье из других стран», – пояснили специалисты.
По информации оперативного штаба, в настоящее время в инфекционном госпитале с COVID находится 31 человек, из которых двое детей. Все пациенты получают необходимую терапию.
Напомним, что в Приморье зарегистрировано два летальных исхода, три человека благополучно победили болезнь и выписаны домой.
Власти края настоятельно рекомендуют гражданам региона соблюдать режим самоизоляции, не подвергать ни себя, ни своих родных и близких опасностью заражения коронавирусной инфекцией.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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