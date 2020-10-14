COVID-19: Школы Владивостока переходят на дистанционное обучение

107 классов в 33 муниципальных школах Владивостока по данным на утро среды, 14 октября, переведены на дистанционный формат обучения. Причина – выявленные случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди учеников и педагогов. Также в городе закрыто 11 групп в девяти детсадах.



В городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования подчеркивают, что все учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты, соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, осуществляется дезинфекция помещений.



«Полностью закрытых школ и детсадов во Владивостоке нет, - сообщили в управлении. - В связи с участившимися случаями заболевания во всех образовательных учреждениях санитарные меры усилены».



Во Владивостоке насчитывается 78 муниципальных школ и 121 детский сад. Школы посещают более 60 тысяч учащихся, дошкольные учреждения – 26 тысяч детей.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.