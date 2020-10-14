www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 77.29 р. 100 JPY: 73.27 р.
EUR: 91.07 р. 10 CNY: 11.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Наука и образование
Распечатать

COVID-19: Школы Владивостока переходят на дистанционное обучение

14 Октября 2020, 13:48 | Приморье

107 классов в 33 муниципальных школах Владивостока по данным на утро среды, 14 октября, переведены на дистанционный формат обучения. Причина – выявленные случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди учеников и педагогов. Также в городе закрыто 11 групп в девяти детсадах.

В городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования подчеркивают, что все учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты, соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, осуществляется дезинфекция помещений.

«Полностью закрытых школ и детсадов во Владивостоке нет, - сообщили в управлении. - В связи с участившимися случаями заболевания во всех образовательных учреждениях санитарные меры усилены».

Во Владивостоке насчитывается 78 муниципальных школ и 121 детский сад. Школы посещают более 60 тысяч учащихся, дошкольные учреждения – 26 тысяч детей.

Фото из архива

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: covid-19  коронавирус  дистанционное обучение  образование  школы 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews