COVID-19: Приморский край занял 26 место в России по заболеваемости коронавирусом

По состоянию на 14 октября число заболевших коронавирусом в Приморье составило 12 905 человек, из них 98 – случаи за последние сутки, темп прироста – 1,1%. Выздоровело за сутки 62 человека (всего с начала эпидемии – 10 951). Эта информация озвучена на заседании регионального оперативного штаба под председательством Губернатора края Олега Кожемяко.



По данным территориального управления Роспотребнадзора, по-прежнему наибольшее число заболевших – люди в возрасте 30-40 лет, заразившиеся коронавирусом приморцы старше 65 лет – это лишь 17% краевой статистики. На сегодняшний день Приморье занимает 26-е место среди российских регионов по уровню заболеваемости COVID-19, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.



Руководитель ведомства Татьяна Детковская напомнила, что инфекция распространяется не только воздушно-капельным путем, но и сохраняется на поверхностях.



«В частности, она была обнаружена и на перилах выхода на перрон вокзала», – уточнила главный санитарный врач Приморья.



Олег Кожемяко еще раз обозначил необходимость проведения дезинфекции общественных мест и соблюдения масочного режима в транспорте и магазинах. Как доложили главы муниципалитетов, в ходе рейдов ежедневно составляются административные протоколы на водителей автобусов и такси за нарушение этих требований.



«В этом вопросе не может быть никаких послаблений, так как от соблюдения санитарных мер зависит жизнь и здоровье людей. Главная цель рейдов – побудить выполнять простые эпидтребования, способные уберечь население от заболевания. Но если эти меры не выполняются, нарушителей нужно штрафовать», – заявил Губернатор.



Он особо подчеркнул, что транспортные компании, злостно нарушающие решения оперштаба, могут лишиться маршрутов, на которых сейчас работают.

Фото – Александр Сафронов, Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.