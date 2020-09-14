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В Приморье зарегистрировали 69 новых случаев заражения COVID-19
Новых жертв инфекции в минувшие сутки в крае не зарегистрировали. В общей сложности с болезнью не справились 109 человек.
В территориальном управлении Роспотребнадзора уточнили, что менее 70 новых случаев заражения инфекцией в крае фиксируют уже во второй раз за последние четыре дня. Столь низкие показатели заболеваемости в крае наблюдаются впервые за два месяца.
«Общее количество заразившихся коронавирусом в Приморье – 10633 человека», – уточнила руководитель ведомства Татьяна Детковская.
Количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 58 человек – до 8976.
За соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в минувшие сутки следили 1200 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и участников муниципальных административных комиссий. Проверки состоялись на 3556 торговых точках, объектах общественного питания, в общественном транспорте, такси, на базах отдыха и пляжах. Разъяснительную работу провели среди 2455 жителей региона.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».
Фото – Роман Павловский
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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