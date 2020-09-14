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В Приморье зарегистрировали 69 новых случаев заражения COVID-19

14 Сентября 2020, 11:40 | Приморье

Новых жертв инфекции в минувшие сутки в крае не зарегистрировали. В общей сложности с болезнью не справились 109 человек.

В Приморье наблюдается положительная динамика заболеваемости коронавирусом.  За минувшие сутки в крае зарегистрировали 69 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба в понедельник, 14 сентября, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

В территориальном управлении Роспотребнадзора уточнили, что менее 70 новых случаев заражения инфекцией в крае фиксируют уже во второй раз за последние четыре дня. Столь низкие показатели заболеваемости в крае наблюдаются впервые за два месяца.

 «Общее количество заразившихся коронавирусом в Приморье – 10633 человека», – уточнила руководитель ведомства Татьяна Детковская.

Количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 58 человек – до 8976.

За соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в минувшие сутки следили 1200 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и участников муниципальных административных комиссий. Проверки состоялись на 3556 торговых точках, объектах общественного питания, в общественном транспорте, такси, на базах отдыха и пляжах. Разъяснительную работу провели среди 2455 жителей региона.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».

Фото – Роман Павловский

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

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Теги: коронавирус  covid-19 



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