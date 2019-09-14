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На остров Русский и полуостров Песчаный высадится медицинский десант
Мобильная бригада врачей отправляется в трехдневную командировку
Мобильная бригада врачей, сформированная из узких специалистов поликлиники №1 и детской поликлиники №5, отправляется в трехдневную командировку по островным и полуостровным территориям Приморья. Вместе со специалистами в отдаленные районы поедет и новый мобильный маммографический комплекс на базе КамАЗа.
Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, одними из первых врачи примут жителей села Береговое, находящегося на полуострове Песчаный.
«В среду, 18 сентября, в село приедет группа врачей, включая педиатра и узких специалистов. Принимать и консультировать пациентов специалисты будут в помещении ФАПа на улице Строительная, 5а», – сообщила главный врач поликлиники №1 Владивостока Ольга Перова.
По ее словам, подобные выездные обследования жителей островных территорий Владивостока проходят несколько раз в год.
«Мы уже сформировали мобильную бригаду. В ее составе около 10 специалистов – невролог, лор, хирург, окулист и другие», – отметила Ольга Перова.
Впервые на отдаленные территории прибудет и новый передвижной маммографический комплекс на базе КамАЗа, который имеется с этого года у поликлиники №1. Стоимость покупки – 21 миллион рублей. Средства на приобретение современного маммографического комплекса учреждение получило в рамках единой федеральной субсидии, выделенной Минвостокразвития России Приморскому краю.
Напомним, ранее врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко подчеркивал, что передвижная диагностическая лаборатория будет задействована не только во Владивостоке, но и будет курсировать по тем территориям, где охват диспансеризацией населения остается низким.
«Маммографические исследования нацелены на выявление онкологической патологии рака молочной железы, который сегодня стоит на первом месте в структуре женского рака, как в России, так и в нашем крае», – обозначил он.
В департаменте здравоохранения подчеркнули, что с 19 по 20 сентября такой же комплексный медицинский осмотр смогут пройти и жители острова Русский.
«В течение двух дней – 19 и 20 сентября – медики будут работать на территории островной больницы. Пройти обследование и проконсультироваться у узких специалистов смогут все желающие», – сообщили в ведомстве.
Отметим, что в последние годы в Приморье уделяется большое внимание повышению доступности и качества медицинской помощи, в том числе развитию выездных форм работы, повышающих уровень доступности и качество медицинской помощи сельским жителям и жителям отдаленных, в том числе и островных территорий.
«Благодаря таким формам работы решается ряд задач: мы приближаем специализированную и квалифицированную медпомощь к жителям села, совершенствуем профессиональных знаний сельских медработников. Именно эти цели и заложены в основе национального проекта “Здравоохранение” и его региональной составляющей – “Развитие первичной медико-санитарной помощи”», – подчеркнули в ведомстве.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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