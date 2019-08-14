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Льготных лекарств в Приморье станет больше
Льготных лекарств в Приморском крае станет больше – из федерального бюджета региону дополнительно направлено 48,5 миллионов рублей на лекарственное обеспечение льготников.
Как сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Приморья Ольга АФАНАСЬЕВА, дополнительные ассигнования предусмотрели для оказания государственной социальной помощи гражданам, включенным в федеральный регистр льготников. «Средства будут направлены на обеспечение льготников лекарственными препаратами и медицинскими изделиями», – отметила она.
Напомним, что на сегодняшний день в Приморье зарегистрировано около 135 тысяч человек, относящихся к категории федеральных льготников. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации и другие категории. У этих льготников есть два месяца на то, чтобы определиться с набором социальных услуг на 2020 год: получать их в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
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