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Патологоанатомы Приморья первыми в России показали легкие умершего от COVID-19

14 Июля 2020, 15:37 | Приморье

Начальник Приморского краевого патологоанатомического бюро, главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения Приморского края Максим Горелик наглядно продемонстрировал разницу между нормальным состоянием легких человека и тем, которое возникает к моменту смерти от пневмонии, вызванной коронавирусом.

По информации регионального оперативного штаба, сегодня в Приморье выросло количество случаев с тяжелым течением инфекции.

«С начала эпидемии существенно увеличилось число пациентов, которые переносят заболевание в тяжелой форме, в том числе тех, которых мы вынуждены подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наиболее серьезные случаи с сопутствующими патологиями привели к летальным исходам. За время эпидемии не смогли справиться с коронавирусом 59 жителей края», – рассказывают врачи.

Как отмечается на экспертном уровне, при COVID-19 на компьютерной томографии диагностируются сильные поражения легочной ткани. Помимо этого, коронавирус вызывает в организме воспалительную реакцию, что грозит развитием серьезных осложнений. Результат этого наглядно продемонстрировал патологоанатом Приморья.

«На пораженных легких есть всего несколько “воздушных” участков, а вся остальная ткань тотально поглощена пневмонией. Такие легкие абсолютно безвоздушные, “резиновой” консистенции, плотные, переполненные кровью. Пациент погибает достаточно мучительно, потому что газообмен отсутствует практически полностью, легкие поражены процентов на 80-90. Такое состояние развивается очень быстро. Мы наблюдали много случаев, когда от первых клинических признаков до смерти проходило не больше недели. Шансов с такими поражениями легких у пациентов практически нет», – подчеркнул Максим Горелик.

В такой ситуации медицинское сообщество с тревогой отмечает тенденцию расслабленности жителей края, повсеместное пренебрежение санитарными правилами и, порой, принципиальный отказ соблюдать меры безопасности.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация не улучшается. Но мы видим, что люди не придерживаются “социальной дистанции”, не носят маски, не дезинфицируют руки. В очередной раз напомню, что только повсеместное соблюдение этих мер поможет нам справиться с существующей проблемой. Только так, только вместе!» – предупредил один из ведущих патологоанатомов Приморья.

Напомним, общее число заболевших COVID-19 приморцев с начала эпидемии составляет 5,1 тысячи человек. На лечении остаются около 1,2 тысячи пациентов, из них 60 «тяжелых», включая 21 пациента – на ИВЛ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



 

 

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Теги: коронавирус  пандемия 



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