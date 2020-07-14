Чтобы похудеть, тренироваться вообще необязательно

В соответствии с Госпрограммой «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы, сохранение и укрепление здоровья населения является одной из ключевых и актуальных тем совершенствования социальной политики Приморского края. Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) - важнейшая часть реализации Стратегии развития здравоохранения в регионе.

Тренер тренажёрного зала СК «Чемпион» Дмитрий КОШЕВАТЫЙ рассказал газете «Золотой Рог» как сохранить здоровье и поддержать тело в тонусе в домашних условиях.

На зарядку становись

Режим самоизоляции, введенный правительством России в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, подходит к концу. Однако, многие люди, отвыкшие за несколько месяцев от активного образа жизни, адаптируются к нормальным условиям постепенно. Не каждый имеет возможность резко перестроиться в рабочий режим и, тем более, совмещать его с походом в спортивные залы. Но пропаганда ЗОЖ продолжает набирать обороты. В текущих условиях можно тренироваться и дома, уверен Дмитрий Кошеватый. По его словам, базовые физические упражнения необходимы каждому человеку, независимо от возраста. Но подбирать их нужно индивидуально.

Дмитрий Кошеватый:

- Безусловно, чтобы взбодриться и поддерживать кровоток в мышцах, утренняя зарядка необходима. Но абсолютно все базовые упражнения нужно подбирать исходя из индивидуальных особенностей организма. Например, если у человека грыжа в позвоночнике, ему противопоказаны любые вертикальные нагрузки, прыжки, бег.

При отсутствии противопоказаний, в домашних условиях можно делать такие упражнения, как приседания, выпады, отжимания и упражнения на мышцы живота. Для домашнего фитнеса замечательно подойдут упражнения, затрагивающие максимально крупные мышечные группы: мышцы спины, ног, груди. В простейшую тренировку войдет всего четыре-пять упражнений: приседания, отжимания, скручивания на пресс из положения лёжа на спине, кардиоупражнения. Последние, например, могут включать в себя лёгкие прыжки: руки врозь - ноги врозь, руки по швам - ноги вместе. Каждое упражнение повторяем по двадцать раз. После этого нужно минуту-две отдышаться и проделать комплекс ещё пару-тройку раз. Если позволяет физическая форма, можно и больше.

В принципе, чтобы поддержать тело в тонусе, утренней зарядке в совокупности с рациональным питанием (соблюдая суточную норму калорий) вполне достаточно.

Правильный тренировочный план

Многие задаются вопросом, можно ли тренироваться каждый день, или мышцам нужен отдых? Отвечу так: все зависит от того, как вы подготовите свой тренировочный план. Допустим, если по плану в первый день - силовая нагрузка, второй день - стретчинг, это упражнения на растяжку и гибкость, и на третий день - кардиотренировка – это нагрузка, которая увеличивает выносливость организма и укрепляет сердечную мышцу, - тогда ваш организм скажет вам только спасибо. Но если ежедневно тренироваться только в силовой манере, то в конечном итоге вы перетренируетесь. Ничем хорошим это не закончится. Некоторые люди предпочитают тренироваться ночью, так как именно в ночное время ведут активный образ жизни, а днем спят. Это нормально. Так как у каждого свои индивидуальные биоритмы.

Если человек вообще ни разу не занимался никаким спортом, то самый верный способ - начинать занятия фитнесом с тренером. Конечно, многие люди, особенно в режиме самоизоляции, занимались дома по различным видео-урокам. С одной стороны, это замечательно, ведь люди не валялись на диване, а все-таки тратили калории, старались поддерживать форму. Но, с другой стороны, тут все зависит от выполнения упражнения, ведь техника тоже играет важную роль, можно и навредить себе. Кстати, без хорошей стимуляции в виде «стоявшего над душой» тренера мы, как правило, всегда себя жалеем и не выкладываемся на полную - такова наша природа. Но, как ни крути, видео-уроки лучше, чем ничего.

Сбросить все лишнее

Одна из актуальных проблем на сегодняшний день - лишний вес. За период самоизоляции многие люди «запаслись» лишними килограммами и сейчас спешат избавиться от них. Но делать это нужно грамотно. Главное, помните: чтобы похудеть, тренироваться вообще необязательно. Во-первых, вес можно сбросить просто исключительно за счёт сбалансированного питания. Но для здоровья любого человека будет куда рациональней здоровое питание совмещать с тренировками - это позволит вам наладить ваш гормональный фон и улучшить конституцию тела.

Во-вторых, единственный и долговременный способ для похудения без ущерба здоровью - это поставить себе конкретную цель, которая будет для вас в приоритете. Например, - сбросить 10 кг за полгода, и постепенно идти к этой цели. Не стоит стремиться похудеть за очень короткий срок. Это может принести больше вреда, чем пользы.

И, в-третьих, для укрепления здоровья в целом и сжигания калорий в частности очень полезна ходьба. Но не просто прогулка, а с дополнительной нагрузкой: или в горку, или с неким усилением в виде портфеля. Если таким образом здоровому человеку ежедневно проходить около десяти тысяч шагов, это сжигает порядка 500 килокалорий, оказывает самое положительное влияние на все мышцы и наполняет организм кислородом. Я рекомендую рано утром или вечером, когда улицы пусты, погулять быстрым шагом, двигаясь, например, в вертикальном направлении, хотя бы 30-40 минут.

На фото: Фитнес-тренер Дмитрий Кошеватый рассказал читателям газеты «Золотой Рог» как поддержать форму в домашних условиях.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.







