Библиотеки готовятся к открытию

В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» - 1,5 метра - при посещении магазинов, парков и других общественных мест.

В скором времени «новым» общественным местом посещения станут приморские библиотеки. Возобновление деятельности библиотек стало возможным после публикации изменений 7 июля в постановление губернатора Приморья, закрепляющее меры противодействия распространению коронавируса на территории края.

В Приморье располагается всего 382 библиотеки, 379 из них – это муниципальные учреждения, три – краевые. Министерство культуры накануне всем им направило письма о возможности возобновления профессиональной деятельности, вместе с соответствующими рекомендациями Роспотребнадзора и Всероссийской ассоциации библиотек.

Приморское управление Роспотребнадзора сообщает, что при возобновлении функционирования библиотек необходимо предусмотреть выдачу книг без контакта с человеком, путем внедрения сервиса предварительного заказа, подтверждение получения книги читателем онлайн, ограничить доступ посетителей в залы обслуживания для самостоятельного выбора изданий, исключить проведение в помещениях библиотеки массовых мероприятий, исключить работу предприятий общественного питания и торговли.

Как отметила зампред Правительства Приморского края Елена БРОННИКОВА, ежедневно перед открытием Роспотребнадзор рекомендует проводить в помещениях всех библиотек влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Кроме того, следует обеспечить соблюдение термометрии на входе для сотрудников и посетителей, выдерживание «социальной дистанции». Требуется также оборудовать места обработки рук кожными антисептиками. В компьютерных залах необходимо проводить дезинфекцию компьютерной мыши и клавиатуры после каждого посетителя.

Посетители могут допускаться в помещения библиотек при наличии маски. Прием книг и журналов обратно необходимо организовать в специальные короба или корзины. Повторное их использование возможно только через пять дней.

«Хочется отметить, что приморские библиотеки уже начинают готовиться к открытию для посетителей. Достаточно сложно переоценить роль учреждений в жизни современного общества, его развитии, сохранении особенностей национальной истории и культуры. С этой недели библиотеки будут посещать ведомственные административные комиссии, в ключевые задачи которых войдет проверка соблюдения требований контрольных ведомств и оказание методической помощи коллегам», – подчеркнула Елена Бронникова.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



