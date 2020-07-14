В Арсеньеве 142 заболевших коронавирусом

По информации городского штаба по предупреждению новой коронавирусной инфекции, в Арсеньеве общее число заболевших составляет 142 человека, выздоровели 72 арсеньевца.

На самоизоляции под наблюдением медицинских работников находятся 72 человека.

Напоминаем, что в Приморском крае сохраняется режим повышенной готовности: необходимо соблюдать масочный режим в магазинах и в общественном транспорте, такси, «социальную дистанцию» в местах массового скопления людей.

Представители административной комиссии в ежедневном режиме продолжают проверки торговых точек, предприятий торговли по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.