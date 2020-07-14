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Профилактику - усилить, борьбу – продолжить
Губернатор Олег Кожемяко: Задача всех уровней власти - следить за соблюдением санитарных норм
Темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае продолжает снижаться уже на протяжении 3 недель. Как стало известно на заседании регионального оперативного штаба под председательством губернатора края Олега КОЖЕМЯКО 13 июля, вторые сутки подряд количество заболевших коронавирусом в Приморье составляет 54 человека.
«За сутки (12 июля) во Владивостоке диагностировано 39 случаев, в Находке - девять, по одному заболевшему выявлено в Хасанском, Кировском, Пожарском районах, Артеме, Арсеньеве и Партизанске», – уточнила главный санитарный врач края Татьяна ДЕТКОВСКАЯ, добавив, что за вчерашний день выздоровели 10 пациентов (всего 3687). Как подчеркивают в минздраве Приморья, около 1300 человек сегодня проходят лечение от коронавируса. При этом количество случаев с тяжелым течением инфекции увеличилось.
«В настоящее время 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 594 человек – средняя форма. С начала эпидемии 59 случаев COVID в Приморье закончились летальным исходом», – сообщили в ведомстве.
Как подчеркнул Олег Кожемяко, именно от уровня ответственности жителей края во многом зависит, как долго будет длиться режим повышенной готовности.
Олег Кожемяко заявил, что режим повышенной готовности в Приморском крае сохраняется, поэтому задача всех уровней власти – следить за соблюдением санитарных норм, усилить работу административных комиссий по проверке предприятий, общественного транспорта, мест торговли на предмет соблюдения требований безопасности.
«На сегодня важнее нет задачи, как создать в Приморье нормальный эпидрежим, не допускать вспышек заболевания. К нарушителям санитарных требований необходимо принимать самые жесткие меры», - заявил губернатор.
Ежедневно в крае проводятся рейдовые мероприятия, призванные обеспечить выполнение гражданами установленных правил. Такую работу проводят 38 административных комиссий, действующих в разных муниципальных образованиях. На маршруты выходят совместно сотрудники правоохранительных органов, МЧС и Роспотребнадзора. «В проверках участвуют сейчас 423 сотрудника органов внутренних дел и 122 сотрудника Росгвардии», - отметили в региональном штабе по коронавирусу.
За минувшие сутки в суды направлено 43 протокола об административном правонарушении, по 25 ранее рассмотренным делам назначено наказание в виде штрафа. «По итогам проведения рейдовых мероприятий 5 июля составлено 35 протоколов об административных правонарушениях. В судебные органы для принятия решения направлено 20 протоколов, рассмотрено 106 дел, по 37 из них назначено наказание в виде административного штрафа», - сообщили в штабе.
Руководитель краевой государственной жилищной инспекции Евгений БАРШАЙ также выступил с докладом на заседании оперштаба. «Всего проверено 9 764 подъезда, зафиксировано 2 410 нарушений, в суд направлен 221 протокол об административном нарушении. На особом контроле - 502 подъезда, в которых проживают заболевшие», - доложил Евгений Баршай.
«Прошу обратить внимание на необходимость соблюдения масочного режима, правил личной гигиены, на все те дезинфекционные мероприятия, которые прописаны в методических рекомендациях и санитарных правилах. От этого зависит дальнейшие снижение заболеваемости и ее стабилизация», - акцентировала внимание глава краевого Роспотребнадзора, главный санитарный врач региона Татьяна ДЕТКОВСКАЯ.
Напомним, что в Приморье, несмотря на снятие некоторых ограничений, продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» минимум 1,5 метра при посещении магазинов, парков и других общественных мест. «Гражданам повышенной группы риска старше 65 лет, а также имеющим заболевания эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения и другие, следует оставаться дома», - подчеркивают специалисты оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
На фото: Ежедневно в крае проводятся рейдовые мероприятия, призванные обеспечить выполнение гражданами установленных правил. Такую работу проводят 38 административных комиссий, действующих в разных муниципальных образованиях. На маршруты выходят совместно сотрудники правоохранительных органов, МЧС и Роспотребнадзора.
Фото автора.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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