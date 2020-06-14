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COVID-19: За сутки в Приморье выявили 99 заболевших

14 Июня 2020, 14:45 | Приморье

Общее число заразившихся с начала эпидемии составляет 2 886 человека

За минувшие сутки в Приморском крае зарегистрировали 99 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 

Как сообщили в краевом оперштабе, за сутки обследовано 2293 человека, проведено 2453 лабораторных исследования на COVID-19.

«За сутки 22 пациента выздоровели и выписаны домой. Таким образом, на сегодняшний день 1 684 приморца победили коронавирус», – уточнили в ведомстве.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест.

«Работа в этом направлении будет усилена. И в последующем соблюдение всех необходимых санитарных норм, в том числе на предприятиях, которые уже открыты, станет непреложным правилом для того, чтобы не возникали новые вспышки заболевания. Чтобы нам не пришлось вернуться к такой ситуации, когда целый населенный пункт может быть закрыт на карантин», – подчеркнул ранее Губернатор Приморья Олег Кожемяко.  

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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