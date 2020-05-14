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COVID-19: В Приморье самому юному пациенту госпиталя – всего два месяца

14 Мая 2020, 11:27 | Приморье

Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 49 пациентов в Приморском крае. Общее число заболевших выросло до 1057 человек.

По информации регионального оперативного штаба, Приморье занимает второе место на Дальнем Востоке по количеству заболевших COVID-19.

 «В четверг, 14 мая, официально подтверждено заражение еще 49 человек в Приморье. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведется работа», – уточнили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Таким образом, в Приморском крае коронавирус подтвержден у 1057 человек.

Распределение заболевших по территориям: Владивосток – 608 человек, Находка – 252 человека, Уссурийск – 47, Артем – 35, Михайловский район и Партизанск – по 17, Арсеньев – 12, Дальнереченск и Шкотовский район – по 10, Надеждинский район – восемь, Хасанский район – семь, Партизанский район – шесть, Анучинский округ – пять, Лесозаводск и Хорольский округ – по четыре, Большой Камень, Кировский, Пожарский районы – по три, Черниговский район – два, Дальнегорск, Октябрьский, Ханкайский и Лазовский округа – по одному.

Специалисты подчеркнули, что в последнее время заметно увеличилось число детей с коронавирусной инфекцией.

«Дети заражаются от больных родственников, которые получают лечение дома, потому что болезнь протекает в легкой форме. Или цепляют болезнь от близких, у которых она протекает бессимптомно. Так, сейчас в детском инфекционном госпитале находятся 31 ребенок, из них 27 уже проходят лечение от COVID-19, еще четыре – ждут повторных анализов на наличие этой инфекции. Самому юному пациенту – всего два месяца», – подчеркнули в ведомстве.

В оперштабе добавили, что за минувшие сутки из инфекционных госпиталей выписаны 39 человек, которые после полного курса терапии получили повторные отрицательные результаты на COVID-19. Всего с начала выздоровели 307 человек. 12 пациентов, несмотря на старания врачей, с болезнью не справились.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: коронавирус  covid-19  инфекция 



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