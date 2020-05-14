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В Приморье аппараты ИВЛ "Авента-М" для лечения больных коронавирусом выведены из оборота
Министерство здравоохранения Приморского края приняло решение приостановить использование аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М». В настоящее время в медучреждениях региона задействовано 10 ИВЛ данной марки.
«Нареканий к ним не было. Однако до получения результатов расследования случаев пожара в больницах Москвы и Санкт-Петербурга оборудование будет выведено из оборота», – сообщила заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.
Напомним, что ранее Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 года. Как сообщалось ранее, именно эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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