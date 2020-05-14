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Расслабьтесь и получите удовольствие
Оказавшись в сложной, тем более угрожающей жизни ситуации, большинство людей испытывает чувство тревоги. Выполнение привычных обязанностей на работе или дома в период самоизоляции не отвлекает от неприятных мыслей о возможном заражении COVID-19 если не себя, то членов семьи. Эти тревожные мысли сами по себе снижают качество жизни.
Напряжение требует расслабления. В чрезвычайных обстоятельствах возрастает употребление психоактивных веществ. Приняв дозу алкоголя, человек испытывает временное облегчение: тревога ушла, настроение улучшилось. Но наряду с этим появилась беспечность, исчезла объективная оценка реальности. Главенствует навязанное алкоголем ощущение, что все хорошо, а поэтому, выйдя из дома в магазин за продуктами, можно перчатки не надевать, а придя домой - не мыть руки. Бдительность притупляется, а опасность заражения известным вирусом возрастает в разы.
Как снимать нервное напряжение в сложившейся ситуации? На самом деле, все не так уж и сложно, и для вашего кармана совершенно безопасно, в отличие от трат на горячительное.
Нужно стараться объективно анализировать информацию о заболевании, не «жевать мысленную жвачку». Отгоняйте неприятные мысли. Ни в коем случае не надо думать, что обязательно заболеете, «не учите судьбу». Отвлекитесь, послушайте любимую музыку. Хорошее средство для снятия напряжения – контрастный душ. Поговорите по телефону с приятным вам собеседником, поделитесь с ним своими переживаниями. Запишитесь на прием к психиатру или прихотерапевту, наконец, если понимаете, что дело заходит слишком далеко, и самому уже не справиться. Профессионалы всегда придут на помощь.
И пока ожидаете дня приема, освойте простые техники релаксации, доступные дыхательные упражнения: мозг, обогащенный кислородом, сам настроится на позитивный лад. Можно использовать следующие простые дыхательные упражнения:
Удобно сядьте в кресло, будто вам хочется отдохнуть после прогулки. Закройте глаза.
1. Дышите неглубоко в удобном ритме. Выполняя это дыхательное упражнение для успокоения, вы сразу почувствуете состояние приятной истомы, когда не хочется ни о чем думать.
Оставайтесь в этой позе 5-10 с.
2. Затем сделайте глубокий вдох с закрытым ртом, как бы зевая, одновременно образно представляйте, что струя воздуха идет от макушки по позвоночнику до копчика. Задержите дыхание на 1-2 с.
3. Выдохните узкой струей через рот, опять представляйте, что выдох идет снизу вверх и этой струей воздуха вы обволакиваете позвоночник (или направляете струю впереди себя) как бы спиралью.
Во время такого выдоха вы будете ощущать, что все тело наполняется приятной теплотой, начиная с таза, по ногам и вверх по туловищу и рукам. Это значит, что нервная система отдыхает, набирается сил.
Александр КУБИКОВ, медицинский психолог, заведующий Кабинетом профилактики наркологических расстройств ГБУЗ КНД.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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