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Во Владивостоке будет развернуто дополнительно 200 коек на случай выявления новых заразившихся COVID-19
14 Апреля 2020, 15:43 | Приморье
Работу по развертыванию дополнительных коек для лечения больных коронавирусом во Владивостоке и Уссурийске проверил губернатор Приморья Олег Кожемяко во вторник, 14 апреля. Принять все необходимые превентивные меры на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 главам регионов поручил Президент России Владимир Путин.
Так, Олег Кожемяко побывал в Уссурийской центральной городской больнице. С сегодняшнего дня пациенты с коронавирусом из центральных районов Приморья будут поступать на лечение в структурное подразделение Уссурийской городской больницы, которое расположено в Дубовой Роще.
«Мы развернули инфекционное отделение на 70 коек, укомплектовали его необходимым оборудованием. В наличии сейчас есть 42 аппарата искусственной вентиляции легких, 49 аппаратов обеспечения кислородом – это более 80% от норматива. Доукомплектация до норматива будет произведена в ближайшие дни», – доложил заместитель главного врача больницы Станислав Закревский, добавив, что в случае необходимости число коек может быть увеличено до 150.
В больнице созданы все условия для обследования и лечения больных с коронавирусом, для безопасной работы врачей. В частности, оборудованы шлюзы для переодевания медицинских работников, организованы реанимационные отделения на первом этаже. Каждая палата укомплектована необходимой мебелью, мягким инвентарем и постельным бельем.
Олег Кожемяко отметил высокий уровень развертывания допкоек в больнице Уссурийска.
Также Губернатор побывал в «Дальзаводской» больнице во Владивостоке, где к 28 апреля будет развернуто дополнительно 200 коек на случай выявления новых заразившихся COVID-19.
По словам главного врача больницы Елены Новицкой, работы по оборудованию специального отделения почти завершены – созданы реанимационные места, палаты для рожениц с коронавирусом, разведены потоки людей, смонтированы кислородные трубопроводы.
Как отметил Олег Кожемяко после осмотра медучреждений, на сегодняшний день уже готово 475 коек, всего же к 28 апреля по краю их развернут 948. Из них 70% обеспечат кислородным оборудованием.
«Сложную и большую работу предстоит выполнить нашим медикам – это и оборудование отделений, и подготовка врачебного персонала. В свою очередь, Правительство региона будет компенсировать затраты за каждую переоборудованную койку, чтобы у медучреждений были средства на оплату коммунальных платежей, зарплату, текущие расходы. Этого требует ситуация», – заявил Губернатор.
Глава Приморья обозначил, что развертывание дополнительных мест в больницах не повлияет на качество оказания медпомощи людям с другими заболеваниями.
«Такие койки разворачиваем во Владивостоке, Уссурийске и Находке, по другим лечебным учреждениям все плановые операции, лечение, обследование продолжатся в установленном порядке. Мы исходим из того, что COVID-19 наиболее опасен, поэтому повышенное внимание уделяем этому заболеванию. И наша задача – сделать все, чтобы обеспечить медучреждения всем необходимым в случае возможного развертывания созданных коек в полном объеме», – пояснил Олег Кожемяко.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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Теги: коронавирус кожемяко covid-19
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