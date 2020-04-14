В Приморье выписан третий пациент, победивший новую коронавирусную инфекцию

Еще 23 человека остаются в больницах на лечении

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, во вторник, 14 апреля, из инфекционного госпиталя выписан мужчина, который успешно прошел медикаментозное лечение.

«Этот пациент поступил к нам своевременно, получал всю необходимую медпомощь, выполнял рекомендации специалистов. В начале коронавирус был подтвержден у его супруги, которая также успешно поборола недуг и была выписана из госпиталя в числе первых», – сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, добавив, что оба итоговых теста на коронавирусную инфекцию у выписанного пациента дали отрицательный результат.

Таким образом, сейчас в Приморье лечение от COVID-19 получают 23 человека, включая двух детей. На карантине в медучреждениях края находятся 52 человека, более 10 тысяч приморцев – на самоизоляции дома, под наблюдением врачей.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)