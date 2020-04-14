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В Приморье для борьбы с коронавирусом закуплены лекарства на сумму более 6 млн рублей
14 Апреля 2020, 11:18 | Приморье
Медицинские учреждения, задействованные в лечении пациентов с коронавирусом, обеспечены всеми требуемыми лекарствами в необходимом объеме.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, в настоящее время закуплено достаточное количество лекарственных средств на сумму более 6 миллионов рублей.
«По мере необходимости дополнительные закупки будут осуществлять и в дальнейшем», – сообщила заместитель министра здравоохранения Приморского края Оксана Соловьева.
Напомним, сейчас в регионе зарегистрировано 28 случаев COVID-2019. Лечение получают 24 взрослых и два ребенка. В последнее время в Приморье отмечается «семейная» или «рабочая» форма заражения новой инфекцией, то есть контакт инфицированными происходит или в семье, или на работе. Есть несколько человек, цепочку заражения у которых пока установить не удалось. Специалисты территориального управления Роспотребнадзора продолжают определять круг контактных лиц с заболевшими.
Жителям Приморского края рекомендуется оставаться дома, соблюдая режим полной самоизоляции.
Фото – Правительство Приморского края
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Теги: самоизоляция коронавирус лекарства
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