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Как распознавать симптомы рака

14 Февраля 2020, 15:56 | Приморье

Декада борьбы с онкозаболеваниями стартовала в Приморье

Череда информационных встреч в рамках декадника по борьбе с онкологическими заболеваниями стартовала в Приморье. В эти дни профилактические встречи и тематические беседы врачи проводят в трудовых коллективах, вузах и школах. Специалисты рассказывают о наиболее часто встречающихся симптомах предраковых заболеваний и методах скрининговых обследований, которые помогают выявить рак, в том числе, и на ранних стадиях.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, одну из первых таких встреч представители краевого онкологического диспансера провели с трудовым коллективом завода Coca-Cola. Администрация предприятия сама выступила с инициативой, чтобы врачи информировали работников о том, как профилактировать коварное заболевание.

Так, врач-радиолог Приморского онкодиспансера Ольга Плотникова рассказала, что онкологические заболевания, к сожалению, «молодеют», поэтому как можно больше людей разного возраста должны знать об их профилактике и лечении.

«Самый доступный способ узнать все о своем здоровье – постоянный медосмотр или диспансеризация», – подчеркнула специалист.

Она также призвала всех обращать внимание на симптоматику у своих знакомых и близких. Подчеркнув, что даже небольшие, но нехарактерные изменения в самочувствии должны насторожить человека и стать поводом для обращения к врачу.

«Это могут быть изменения в области родинок, внезапный кашель или осиплость голоса, или если небольшая ранка постоянно кровоточит. Онконастороженность начинается с внимательного отношения к самым простым изменениям в состоянии здоровья – это повод обратиться к врачу, который может заподозрить у пациента предраковое заболевание или онкологию», – обозначила врач.

Отметим, что подобную санитарно-просветительскую работу постоянно проводят специалисты не только Приморского краевого онкологического диспансера, но и участковые педиатры и терапевты, врачи других специальностей. Несколько раз в год приморские врачи выступают с лекциями на крупных предприятиях города, в школах, вузах, воинских частях.

Напомним, снижение смертности от новообразований – одна из ключевых задач регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», разработанного по Указу Президента России Владимира Путина.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: диспансер  помощь  рак  декада  проверка  онкология 



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