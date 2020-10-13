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COVID-19: 90 процентов коек для больных коронавирусом заполнены в Приморье
94 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Приморском крае за последние сутки, два человека не справились с болезнью. При этом нагрузка на больницы региона растет – в последние несколько недель число выписавшихся пациентов стабильно уступает количеству заболевших. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба во вторник, 13 октября.
По информации территориального управления Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка в Приморье продолжает ухудшаться – максимум заболевших за эту осень вновь обновился.
«За истекшие сутки зарегистрированы 94 новых случая COVID-19, нарастающим итогом – 12807. Количество выздоровевших за последние сутки при этом вновь оказалось меньше числа заболевших. Победили коронавирус 88 пациентов, всего с начала эпидемии – 10889», – уточнила руководитель ведомства Татьяна Детковская.
Еще два человека стали жертвами эпидемии, в общей сложности с болезнью не справились 124 приморца.
Зампредседателя Правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко отметила, что в связи со стабильным преобладанием заболеваемости над темпами выздоровления пациентов нагрузка на больницы региона сильно выросла.
«Коечный фонд работает с высокой нагрузкой, на сегодняшний день занятость коек составляет 90%», – обозначила она.
Министр также обратилась к главам с рекомендацией напоминать гражданам о том, что в дневные часы при повышении температуры, появлении чихания или кашля нужно вызывать не скорую помощь, а врача-терапевта.
«Вызывая скорую при незначительном недомогании, мы создаем колоссальную нагрузку на врачей скорой помощи – они не успевают оказывать помощь тем, кому это действительно нужно», – подчеркнула Анастасия Худченко.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. В числе основных способов предотвратить распространение опасной инфекции – использование средств индивидуальной защиты, санитарная обработка рук, соблюдение «социальной дистанции».
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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