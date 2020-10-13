"Земский доктор" расширяет горизонты

С 2020 года участниками данного проекта могут быть врачи всех возрастов

Предоставление возможности получения квалифицированной медицинской помощи жителям небольших муниципальных образований - одна из приоритетных задач Государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. Чтобы решить проблему недостатка персонала и сделать медицину в сельской и таёжной глубинке максимально доступной, в крае действует специализированная федеральная программа «Земский доктор». С 2020 года её участниками могут быть врачи всех возрастов. Что собой представляет «Земский доктор», и как программа помогает решать острый вопрос дефицита медицинских кадров, - в материале газеты «Золотой Рог».

Федеральный проект «Земский доктор» направлен на создание привлекательных условий для врачей любых специальностей при помощи улучшения материальной обеспеченности специалистов. Согласно действующим правилам, на сегодняшний день медицинским работникам, деятельность которых осуществляется по программе «Земский доктор», предусмотрена разовая выплата в размере 1 миллиона рублей. Данная сумма формируется за счёт федерального и регионального бюджетов. Выделяемые средства, в частности, можно использовать для приобретения жилья.

Проект «без возраста»

С 2016 года предельный возраст для участников программы увеличен с 25 до 50 лет. В 2017-ом – в список подходящих под программу населённых пунктов, помимо сёл, были добавлены и посёлки, соответствующие категории «рабочих» или «городского типа».

В 2020 году для повышения эффективности программы «Земский доктор» было принято решение о полном устранении возрастных ограничений. Для целевого финансирования медицины в федеральном бюджете запланировано выделение дополнительных средств на сумму более 237 миллиардов рублей.

Главный врач Лесозаводской больницы (КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ») Дмитрий ЛЕПИЛИН отмечает, что изменения, касающиеся возрастного ценза по программе «Земский доктор», стали большим плюсом для муниципалитетов в части привлечения врачей в сельскую местность:

«То, что участниками данного проекта в 2020 году имеют возможность стать врачи всех возрастов, расширяет горизонты привлечения специалистов в сельскую местность. Ранее возраст ограничивался пятьюдесятью годами. Но ведь для медицинского работника пятьдесят лет - совершенно оптимальный возраст. Это далеко ещё не старые люди, однако, с большим опытом работы и практических знаний».

В.О. - обязательно

Ключевая задача программы «Земский доктор» – привлечь к работе в сельской местности сотрудников с высшим медицинским образованием. Участник должен документально подтвердить получение соответствующей квалификации на стадии рассмотрения заявки. Помимо вузовского диплома можно предоставить сведения о завершенной интернатуре (ординатуре). В число других требований входят следующие:

трудовые обязательства оформляют договором на срок 5 лет;

договор заключают по медицинской специальности с муниципальным медицинским учреждением;

отдельным соглашением с Фондом обязательного медицинского страхования определяют условия получения компенсации, отмечают обязательства по возврату части денег при расторжении трудового контракта.

Дмитрий Лепилин:

«Рассматривая кандидатов, мы уделяем особое внимание профессиональной подготовке наших соискателей. Так, буквально на днях нам удалось привлечь на работу в Лесозаводскую горбольницу в рамках программы «Земский доктор» молодого перспективного доктора из Читы, сейчас его документы на стадии оформления. В целом, за последнее время мы оформили в нашу больницу тринадцать новых сотрудников, пять из которых прошли как раз по программе «Земский доктор». На данный момент комплектация врачами нашего медицинского учреждения составляет сорок девять процентов. Безусловно, программа «Земский доктор» является эффективным инструментом для решения проблем недостатка медперсонала в сельской местности. Однако, проблему дефицита кадров устранить в короткий срок проблематично. Нашей больнице, в частности, не хватает терапевтов, педиатров, при этом дефицита младшего и среднего медицинского персонала нет».

В начале 2020 года в Лесозаводскую центральную горбольницу приехал работать молодой специалист, врач психиатр-нарколог, Дмитрий ЯКОВЛЕВ. Своими впечатлениями о работе по программе «Земский доктор» он поделился с «Золотым Рогом»:

«Сам я из Иркутской области. Рассматривая варианты трудоустройства, ориентировался на совокупности критериев. Безусловно, в этой части немаловажным фактором являлось предложение по оплате труда. Условия в Приморском крае для меня оказались самыми оптимальными. Для молодых профильных специалистов, помимо наращивания опыта и практики, финансовая составляющая также имеет значение. В этой связи, программа «Земский доктор» позволила лично мне совместить возможность реализовать себя как врача с обеспечением материальной базы в части получения денежной компенсации в рамках данной программы. В мои обязанности как психиатра-нарколога входит консультировние, лечение и реабилитация больных, страдающих любыми зависимостями. Также в моей компетенции и устранение последствий психологических расстройств, возникающих вследствие тяжёлых жизненных обстоятельств. Коллектив в больнице дружный, люди доброжелательные, моя работа меня полностью устраивает, и я рассматриваю на перспективу серьёзные планы по продолжению своей деятельности в данном медицинском учреждении».

Получение выплаты

На этапе подготовки претенденты должны изучить открытые вакансии по программе «Земский доктор». Выбрав подходящий вариант, необходимо обратиться в соответствующее медицинское учреждение. Далее заключается трудовой контракт по специальности, после чего кандидат получает выписку из приказа по предприятию о назначении на соответствующую должность, собирает сопроводительный пакет документов, подаёт заполненное заявление и необходимые подтверждения в уполномоченное отделение Федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и подписывает соответствующее соглашение.

Если ошибки при подаче документов отсутствуют, то ФОМС перечисляет средства из федеральной казны в течение трёх рабочих дней. Далее, для формирования общей суммы (напомним, она составляет один миллион рублей) добавляется доля из местного бюджета. Выплаты по программе «Земский доктор» на счёт заявителя перечисляют за 30 дней после подписания договора о компенсации.

Дмитрий Лепилин:

«К сожалению, есть некоторые затруднения, связанные, в частности, с реализацией положений о выплате денежных средств по данной программе. Чаще всего задержки происходят в части софинансирования именно из федерального бюджета. Иногда возникают непредвиденные бюрократические проволочки. На данный момент в Министерство здравоохранения Приморского края от нашего медицинского учреждения подана заявка на денежную дотацию, надеемся, что будет принято положительное решение, и больница получит дополнительные средства, которые мы направим, в том числе, на выплату денег нашим врачам».

Если денежные средства по программе «Земский доктор» медицинскому работнику не поступили, необходимо выяснить, насколько законными могут быть основания для отказа по выплате. В числе таковых может быть отсутствие подписанного трудового контракта, опечатки, исправления и другие дефекты в переданных документах, предоставление ложных сведений, отсутствие в местном бюджете денежных средств целевого назначения.

Отрицательный ответ

Несмотря на то, что возрастные ограничения программы «Земский доктор» устранены, медицинское учреждение вполне может отказать кандидату в приёме на работу. Чаще всего отказ может быть связан с недостаточным практическим опытом соискателя. Также, если у человека выявлены проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему качественно выполнять служебные обязанности, это может стать причиной отрицательного ответа. Есть ещё несколько пунктов, выявление которых может стать барьером на пути трудоустройства в медицинское учреждение:

если у кандидата отсутствует свидетельство пенсионного страхования, иной документ из «обязательного» перечня;

если имеется наказание ограничением на занятие определённой должности;

если собеседование проведено лицом, не уполномоченным для выполнения соответствующих действий.

Отказ кандидату должен быть оформлен в письменной форме с перечислением причин. Отдельные позиции, такие, как состояние здоровья, должны быть подтверждены экспертным заключением.

Необоснованный отказ ФОМС можно опротестовать в суде, заранее подготовив убедительные доказательства своей правоты. В сложных ситуациях необходимо обратиться за квалифицированной помощью к опытному юристу.

На фото: За последнее время в Лесозаводскую ЦГБ оформлено тринадцать новых сотрудников, пять из которых прошли по программе «Земский доктор».

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



