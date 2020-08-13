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Приморские семьи с больными раком детьми получили возможность бесплатно проживать в Москве
Родители детей, страдающих от других заболеваний, требующих нахождения в столице, также надеются, что и они когда-то смогут проживать в столице бесплатно
В России готовится к открытию первая гостиница с бесплатным проживанием для детей, страдающих онкологическими заболеваниями. «Добрый дом» после обустройства будет готов принять всех, кто приезжает на лечение в Москву из разных регионов страны. Бесплатная гостиница расположится по адресу: Москва, улица Нагорная, 22, корпус 1. Об этом сообщает Общественная палата Российской Федерации.
В минздраве Приморского края отметили, что потребность в такой гостинице назрела давно, ее работа будет большим подспорьем для многих российских семей.
«Лечение онкологии длится много времени, и большая часть его проходит амбулаторно, а это значит, что приезжим пациентам нужно где-то жить, нести дополнительные траты. Возможность остановиться в такой гостинице позволяет сократить расходы для семьи», – отметили в ведомстве.
Помимо комнат для проживания в социальной гостинице расположатся реабилитационный центр и учебные классы.
«Сегодня все усилия направлены на то, чтобы ввести в эксплуатацию к 1 сентября хотя бы часть помещений. Все работы по их оборудованию и обустройству под нужды онкобольных детей выполняются исключительно за счет добровольных пожертвований», – сообщает Общественная палата РФ.
Открытие бесплатной гостиницы для проживания семей с онкологическими детьми называет знаковым событием и руководитель благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко.
«У нашего фонда есть программа “Доброе проживание”. В ее рамках мы помогаем родителям, отправляющимся на лечение со своими детьми на длительное лечение в клиники центральной части России, снимать жилье. Мы полностью оплачиваем аренду квартиры. Это очень существенный пункт в расходах фонда. И то, что у наших родителей есть возможность жить бесплатно в специальной гостинице – это существенная поддержка как фондов, так и родителей», – говорит Светлана Горковенко.
Она отмечает, что лечение онкологии занимает очень длительный срок и только определенное время дети и родители проводят в стационаре.
«Бывают ситуации, когда есть перерыв между курсами химиотерапии, а возвращаться в Приморье – не только дорого, но и затратно по времени. Это неоправданный риск, которому не хочется подвергать детей. Вот для таких случаев очень нужно жилье в Москве или любом ином городе, где ребенок проходит лечение. Так что гостиница для нас, для приморских детей и родителей, просто необходима», – говорит глава фонда «Сохрани жизнь».
Отмечается, что ни одна съемная квартира не позволит обеспечить такой комплексный подход, который запланирован в гостинице «Добрый дом».
«И это очень важно на пути ребенка к ремиссии. Во время последней командировки в Москве я была в гостинице, видела, как идет ремонт, некоторые наши дети уже сейчас живут там. И мы счастливы, что в обществе идет движение навстречу семьям, в которых детям поставлен такой серьезный диагноз», – подчеркивает руководитель благотворительного фонда «Сохрани жизнь».
Родители детей, страдающих от других заболеваний, требующих нахождения в Москве, также надеются, что и они когда-то смогут проживать в столице бесплатно. А еще лучше, необходимо создать условия, чтобы Москва не была единственным центром огромной страны, где россияне могут получать качественную высокотехнологичную помощь. Только для того, чтобы долететь до Москвы из Владивостока с больным ребенком требуются просто сумашедшие деньги.
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