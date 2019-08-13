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Приморье отжималось и приседало
В регионе широко отметили всероссийский День физкультурника
В городах и районах Приморского края отметили День физкультурника, который является главным спортивным праздником страны. Главные мероприятия во Владивостоке прошли на водной станции ЦСКА в прошедшую субботу, 10 августа.
Здесь собрались около 1000 человек, как представителей различных спортивных федераций Приморского края - киокусинкай, кудо, кикбоксинга, ММА, самбо, дзюдо, бейсбола, баскетбола, стрельбы из лука, так и просто неравнодушных к спорту горожан. В мероприятии принял участие губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО, который, как известно, очень любит спорт.
Олег Кожемяко поздравил собравшихся с профессиональным праздником, пожелал им здоровья, новых побед и самоотверженности.
«С каждым годом все больше людей в Приморском крае занимаются массовыми видами спорта. Они равняются на профессионалов, которые показывают лучшие результаты и являются символами края и страны. Мы делаем все, чтобы спорт был доступен для всех, строим спортивные площадки, стадионы, в более 20 муниципальных образованиях проводятся зарядки», - подчеркнул глава региона. Олег Кожемяко также вручил Благодарность губернатора Приморского края видным спортсменам и общественникам.
На водной станции День физкультурника начался с зарядки чемпионов, в ходе которой собравшиеся вместе с губернатором размялись перед показательными выступлениями.
Для гостей состоялись показательные выступления, мастер-классы от спортивных организаций. Прошли соревнования по гребле, плаванию, перетягиванию каната, состоялся эстафетный заплыв «Русская кругосветка».
Мероприятия прошли также в других городах и районах региона. Так, традиционно весьма активно День физкультурника отмечается в Артеме. Накануне праздника в администрации округа прошло торжественное мероприятие, на котором поздравляли спортсменов, тренеров и всех тех, кто своим примером пропагандирует развитие спорта и здорового образа жизни в Артемовском городском округе.
Глава округа Александр АВДЕЕВ поздравил спортсменов с их профессиональным праздником, отметив, что Артем является сегодня одним из лидеров в Приморском крае в сфере физической культуры и спорта. В округе созданы все условия, чтобы горожане могли проводить свободное время с пользой для здоровья.
День физкультурника в России берет свое начало с 20-30-х годов. В первый раз его отметили в 1939 году. С того времени он стал всесоюзным. День физкультурника является профессиональным праздником учителей физической культуры, специалистов в области физкультуры и спора, а также спортсменов. Он празднуется каждую вторую субботу августа. В этот день принято поздравлять тренеров, спортсменов, учителей физкультуры и всех любителей спорта, а также проводить спортивные состязания.
Наталья КОМИССАРОВА, фото автора.
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