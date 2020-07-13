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Экспресс-тесты на COVID-19 появились в торговой сети в Приморье
В торговых сетях Приморского края появились в продаже экспресс-тесты на наличие COVID-19. Такое поручение ранее дал Губернатор Олег Кожемяко в ходе заседания регионального оперативного штаба.
В частности, торговая сеть «Реми» закупила пробную партию экспресс-тестов для изучения покупательского спроса. Их можно приобрести в супермаркетах этой сети во Владивостоке и Артеме. Экспресс-тесты снабжены инструкцией по применению, анализ несложно провести самостоятельно.
Специалисты подчеркивают, что данные экспресс-тесты не являются медицинским товаром, а результат их применения не может служить единственным основанием для постановки диагноза. Полученный результат носит информационный характер. В случае если тест покажет положительный результат или вызывает сомнения, необходимо обратиться в медицинское учреждение.
Как сообщал ранее "Золотой Рог", в торговых сетях Приморья ранее был сформирован запас защитных масок на несколько месяцев вперед. Маски реализуются в розницу по цене от 9 рублей за единицу (в торговой сети «Винлаб»).
«Работа по обеспечению доступности для населения защитных масок, перчаток, а теперь и экспресс-тестов проведена по поручению губернатора. Мы мониторим ситуацию и следим, чтобы все это было в наличии в торговых сетях», – подчеркнул заместитель председателя краевого Правительства Константин Шестаков.
Напомним, что в июне в Приморье появились зарегистрированные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать антитела к коронавирусу. Это позволило ускорить процесс медицинского тестирования и разгрузить лаборатории. Планируется, что в ближайшее время срок ожидания результатов анализа на COVID-19 сократится до трех дней.
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