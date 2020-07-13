Посетители магазинов в Кавалерово отказываются соблюдать масочный режим

В Кавалеровском районе административной комиссией составлено 26 актов по выявленным нарушениям в рамках борьбы с распространением коронавируса. Два акта переданы в Роспотребнадзор. Большинство актов составлены из-за отказа посетителей магазинов соблюдать масочный режим.

В Кавалеровском муниципальном районе создано 8 рабочих групп, в состав которых вошли сотрудники администрации Кавалеровского муниципального района и члены административной комиссии. Административная комиссия, рабочие группы района ежедневно проводят рейды по соблюдению режима повышенной готовности. ⠀

На сегодняшний день по Кавалеровскому муниципальному району проверено 58 объектов, при выявлении нарушений проводится разъяснительная беседа, составляются акты.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.