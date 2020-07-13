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Посетители магазинов в Кавалерово отказываются соблюдать масочный режим

13 Июля 2020, 15:44 | Приморье

В Кавалеровском районе административной комиссией составлено 26 актов по выявленным нарушениям в рамках борьбы с распространением коронавируса. Два акта переданы в Роспотребнадзор. Большинство актов составлены из-за отказа посетителей магазинов соблюдать масочный режим.

В Кавалеровском муниципальном районе создано 8 рабочих групп, в состав которых вошли сотрудники администрации Кавалеровского муниципального района и члены административной комиссии. Административная комиссия, рабочие группы района ежедневно проводят рейды по соблюдению режима повышенной готовности. ⠀

На сегодняшний день по Кавалеровскому муниципальному району проверено 58 объектов, при выявлении нарушений проводится разъяснительная беседа, составляются акты.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: медицина  приморье  магазин  covid-19  здоровье  реабилитация  болезни  диагностика  врачи  здравоохранение  акт  маска  коронавирус  госпрограмма  лекарства  заболевание  лечение  профилактика 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ16:07, 13.07.2020#

    Пора готовить РЕЕСТР на членов административных комиссий, адрес проживания, родственники, движимое и недвижимое имущество, а также НА ВСЕХ членов Единой России (партии ЖУЛИКОВ и ВОРОВ). Народ очень скоро дождётся РЕВОЛЮЦИИ, к тому же она была предсказана ещё в середине 20 века.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ16:07, 13.07.2020#

    Пора готовить РЕЕСТР на членов административных комиссий, адрес проживания, родственники, движимое и недвижимое имущество, а также НА ВСЕХ членов Единой России (партии ЖУЛИКОВ и ВОРОВ). Народ очень скоро дождётся РЕВОЛЮЦИИ, к тому же она была предсказана ещё в середине 20 века.

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