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Посетители магазинов в Кавалерово отказываются соблюдать масочный режим
В Кавалеровском районе административной комиссией составлено 26 актов по выявленным нарушениям в рамках борьбы с распространением коронавируса. Два акта переданы в Роспотребнадзор. Большинство актов составлены из-за отказа посетителей магазинов соблюдать масочный режим.
В Кавалеровском муниципальном районе создано 8 рабочих групп, в состав которых вошли сотрудники администрации Кавалеровского муниципального района и члены административной комиссии. Административная комиссия, рабочие группы района ежедневно проводят рейды по соблюдению режима повышенной готовности. ⠀
На сегодняшний день по Кавалеровскому муниципальному району проверено 58 объектов, при выявлении нарушений проводится разъяснительная беседа, составляются акты.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Пора готовить РЕЕСТР на членов административных комиссий, адрес проживания, родственники, движимое и недвижимое имущество, а также НА ВСЕХ членов Единой России (партии ЖУЛИКОВ и ВОРОВ). Народ очень скоро дождётся РЕВОЛЮЦИИ, к тому же она была предсказана ещё в середине 20 века.
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Пора готовить РЕЕСТР на членов административных комиссий, адрес проживания, родственники, движимое и недвижимое имущество, а также НА ВСЕХ членов Единой России (партии ЖУЛИКОВ и ВОРОВ). Народ очень скоро дождётся РЕВОЛЮЦИИ, к тому же она была предсказана ещё в середине 20 века.