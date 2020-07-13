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Оперштаб Приморья: растет число тяжелых больных COVID-19
Вторые сутки подряд количество заболевших коронавирусом в Приморье составляет 54 человека. Осложняется само течение болезни. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба под председательством Губернатора края Олега Кожемяко в понедельник, 13 июля.
По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, общее число заболевших COVID-19 приморцев – 5 118.
«За сутки во Владивостоке диагностировано 39 случаев, в Находке – девять, по одному заболевшему выявлено в Хасанском, Кировском, Пожарском районах, Артеме, Арсеньеве и Партизанске», – уточнила главный санитарный врач края, добавив, что за вчерашний день выздоровели 10 пациентов (всего 3687).
Как подчеркивают в минздраве Приморья, около 1300 человек сегодня проходят лечение от коронавируса. При этом количество случаев с тяжелым течением инфекции увеличилось.
«В настоящее время 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 594 человек – средняя форма. С начала эпидемии 59 случаев COVID в Приморье закончились летальным исходом», – сообщили в ведомстве.
Как подчеркнул Олег Кожемяко, именно от уровня ответственности жителей края во многом зависит, как долго будет длиться режим повышенной готовности.
«Мы приближаемся ко второму этапу снятия ограничений, но пока эпидемиологическая ситуация не позволяет этого сделать. Если сами приморцы, предприятия торговли, общественного транспорта прекратят соблюдать масочный режим, обеспечивать “социальную дистанцию”, придется вновь вводить ограничения», – заявил Губернатор, потребовав увеличить количество сотрудников правоохранительных органов для работы в административных комиссиях.
Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.
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