COVID-19: Почти 180 приморцев заразились коронавирусом в выходные

Более тысячи человек сейчас находятся на лечении. 33 пациента – в тяжелом состоянии

178 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Приморье. 93 из них пришлось на 12 июня, 85 – на 13 июня. Такие данные озвучили на очередном заседании регионального оперативного штаба в субботу, 13 июня.

Всего с начала эпидемии заболевание выявили у 2787 жителей Приморского края.

«Это связано, в том числе, с активностью людей на улицах, посещением побережий», – уточнила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

С начала эпидемии 26 человек не справились с инфекцией. Последней жертвой коронавируса стал мужчина в возрасте 65 лет.

«Заболевание протекало в очень тяжелой форме. Пациента подключили к аппарату ИВЛ, своевременно оказывали необходимую медицинскую помощь. Однако, несмотря на усилия врачей, справиться с инфекцией не удалось», – уточнили в оперштабе.

За последние сутки выздоровело 48 человек. За все время с инфекцией справились 1662 приморца.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест.

«Работа в этом направлении будет усилена. И в последующем соблюдение всех необходимых санитарных норм, в том числе на предприятиях, которые уже открыты, станет непреложным правилом для того, чтобы не возникали новые вспышки заболевания. Чтобы нам не пришлось вернуться к такой ситуации, когда целый населенный пункт может быть закрыт на карантин», – подчеркнул ранее Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.