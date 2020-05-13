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Более 3 тысяч медиков Приморья получили выплаты за борьбу с коронавирусом
Медики Приморья начали получать дополнительные выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Финансовая поддержка предоставлена 3 106 сотрудникам: врачам, средним и младшим медицинским работникам, специалистам и водителям скорой медицинской помощи.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, за счет иных межбюджетных трансфертов медикам и иным сотрудникам выплачено стимулирующих на общую сумму 85,2 миллиона рублей.
«Выплаты получили: 813 врачей – общая сумма выплаты составила 34,1 миллиона рублей, 1 777 средних медицинских работников – более 42 миллионов, 322 младших медработника – более 7 миллионов рублей, а также 193 водителя автомобилей СМП – 1,7 миллиона рублей», – сообщила начальник отдела государственных гарантий и медицинского страхования, заработной платы, охраны труда минздрава Приморья Лариса Абашина.
Она подчеркнула, что доплаты медики Приморья получают из федерального и краевого бюджетов. Так, есть федеральные выплаты для специалистов, участвующих непосредственно в оказании медицинской помощи гражданам с выявленной коронавирусной инфекцией. По данным на 5 мая, такие выплаты произведены 885 медицинским и иным работникам, исходя из расчета 80 тысяч рублей врачам, 50 тысяч среднему медицинскому персоналу и 25 тысяч младшему медицинскому персоналу, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях. А также 50 тысяч рублей врачам и 25 тысяч рублей среднему младшему персоналу и водителям скорой медицинской помощи.
«Сумма данных выплат составила почти 26 миллионов рублей», – сказала она.
Еще одна выплата для стимулирования медиков начисляется исходя из расчета 80% среднемесячного дохода от трудовой деятельности врача, 40% среднего медицинского персонала и 20% младшего медицинского персонала за фактически отработанное время. Такую поддержку уже получили 2 912 медицинских работника. Общая сумма выплат составила 59,4 миллиона рублей.
Отметим, что по инициативе Губернатора Олега Кожемяко выплаты стимулирующего характера на сумму более 31 миллиона рублей направили 2 750 медицинским и иным работникам из резервного фонда Правительства Приморского края.
«Это средства из расчета: врачам – 20 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 15 тысяч рублей, младшему и прочему персоналу – 8 тысяч рублей», – обозначила Лариса Абашина, добавив, что всего в подведомственные учреждения на эти цели с 1 апреля по 31 мая направят 155,6 миллиона рублей.
Подчеркнем, что выплаты медработникам, взаимодействующим с COVID-пациентами, находятся на личном контроле Президента России Владимира Путина. Глава государства потребовал избавить медработников от проверок и ненужной отчетности, не отвлекать их от главного – спасения здоровья и жизней.
«Я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России», – заявил глава государства в ходе совещания 11 мая.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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