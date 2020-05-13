Олег Кожемяко: Мы стоим у черты, предстоящие дни до понедельника будут определяющими

Губернатор края Олег Кожемяко дал разъяснения по поводу завершения нерабочих дней в Приморье во вторник, 12 мая. По словам главы региона, в Правительство поступает множество вопросов от представителей бизнеса и просто граждан, которые интересуются, какие предприятия и учреждения вправе работать в сложившейся эпидемиологической ситуации.

О завершении режима нерабочих дней ранее заявлял Президент России Владимир Путин. Во время совещания 11 мая он подчеркнул, что, поскольку эпидемиологическая ситуация на территориях страны разная, региональным властям при смягчении ограничительных мер нельзя действовать под «общую кальку», а следует разработать каждому свой план действий.

«Ограничения мы не снимали, никаких новых списков предприятий, которые могут или не могут работать в текущей эпидемиологической ситуации, не составляли. Да, до меня тоже дошли слухи, что открылись какие-то торговые центры. Если это действительно так – речь о нарушении режима повышенной готовности и действующих ограничений. По отношению к таким предприятиям будут приниматься все необходимые меры воздействия», – отметил Олег Кожемяко.

Губернатор подчеркнул, что Президент страны дал полномочия по снятию или продлению действующих ограничительных мер на территориях высшим должностным лицам субъектов. Главы регионов, в свою очередь, должны принять соответствующие решения, основываясь на данных по заболеваемости коронавирусом. Во внимание берутся многие критерии, в том числе ежедневный прирост количества зараженных опасной инфекцией.

«В Приморье ежедневно заражается около 50 человек, есть тяжелые больные. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал нам не снимать ограничительные меры до конца месяца. 10 мая мы приняли решение о продлении режима повышенной готовности», – уточнил Олег Кожемяко.

При этом Губернатор отметил, что решение о поэтапном снятии ограничительных мер может быть принято уже на следующей неделе. Случится ли это, зависит от самих жителей края.

«Мы добиваемся перелома в лучшую сторону. Делаем все, чтобы эпидемиологическая обстановка менялась. Многое зависит от самих приморцев. От того, как соблюдается самоизоляция, “социальная дистанция”, масочный режим, от того, насколько мы требовательны друг к другу и организациям, работающим в сфере торговли, продовольствия. Сегодня мы стоим у черты, где любое неверное решение может привести к тому, что вся работа, которая велась в течение последнего месяца, окажется напрасной. Нужно набраться терпения. Предстоящие дни до понедельника будут определяющими. Поэтому нельзя расслабляться», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Напомним, Президент впервые обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом 25 марта. Тогда он объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Во время повторного обращения 2 апреля глава государства объявил нерабочим весь апрель. 28 апреля Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца майских праздников, до 11 мая включительно.

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.