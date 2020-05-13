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COVID-19: Заразившихся коронавирусом приморцев – уже более 1000
Только за минувшие сутки число пациентов с COVID-19 увеличилось на 52 человека.
По состоянию на 13 мая в Приморском крае число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 1000 человек.
Как сообщили в региональном оперативном штабе, всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 1007 жителей края.
«14 пациентов инфекционных госпиталей остаются в крайне тяжелом состоянии из-за коронавируса, они подключены к аппаратам ИВЛ. Тяжелых – 43, из них тяжесть обусловлена коронавирусной инфекцией у 19 человек, другими соматическими заболеваниями – у 24 пациентов», – отметили специалисты.
В минздраве Приморья добавили, что за минувшие сутки 28 человек выписаны из больницы после успешного лечения. Общее число приморцев, победивших COVID-19, – 268.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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