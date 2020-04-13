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28 случаев заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье

13 Апреля 2020, 18:40 | Приморье
В последнем случае установить перекрестный контакт пока не удалось. Расследование продолжается
 
Еще четыре случая заражения COVID-19 официально подтверждены в Приморье. Об этом сообщает оперативный региональный штаб по борьбе с коронавирусом.
 
Как сообщили представители штаба, положительные результаты показали повторные тесты четырех человек, которые находились в статусе «подозрительные».
 
«Диагноз “коронавирус” подтвержден у двоих мужчин – 48 и 39 лет, и двух женщин – 25 и 42 лет. В двух случаях заражение произошло после контактирования с больным коронавирусной инфекцией по работе, в одном – в семье. В четвертом случае установить перекрестный контакт пока не удалось. Расследование продолжается», – прокомментировали в территориальном управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.
 
По информации специалистов, тесты еще четырех человек, находящихся на госпитальном карантине, – также подозрительные, по ним проводится повторный анализ.
 
Напомним, жителям Приморского края рекомендуется оставаться дома, соблюдая режим полной самоизоляции.
 
Фото – Роман Павловский
 

 

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