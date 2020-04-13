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Автобусные рейсы по 26 направлениям отменили в Приморье
13 Апреля 2020, 12:42 | Приморье
Данные меры введены в условиях режима полной самоизоляции, который предписывает гражданам воздержаться от посещения общественных мест и оставаться дома
По решению оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Приморском крае отмены межмуниципальные автобусные рейсы по 26 направлениям.
Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, автотранспортным предприятиям региона приказано до 30 апреля 2020 года временно сократить количество рейсов, установленных расписанием движения на межмуниципальных маршрутах.
«Приказом министерства утвержден список направлений, по которым будут сокращены автобусные рейсы», – добавили в ведомстве.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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Теги: самоизоляция коронавирус
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