В Приморье еще четыре человека ждут подтверждения окончательного диагноза по коронавирусу

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на утро 13 апреля в Приморском крае официально зарегистрированы 24 случая новой инфекции. Еще у четырех человек результаты за минувшие сутки дали «сомнительные» результаты и ждут повторного тестирования.

В министерстве здравоохранения Приморья подчеркнули, что как показывает практика, в большинстве случаев повторный тест также дает положительный результат на коронавирус.

Напомним, в настоящее время 20 человек, заболевших коронавирусом, из которых двое детей, находятся на медикаментозном лечении.

Власти и здравоохранение края активно готовятся к массовому оказанию помощи населению по коронавирусу на случай ухудшения эпидобстановки. В ближайшее время инфекционные госпитали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и тех, кто находился с ними в контакте или имеет схожую симптоматику, появятся сразу в трех городах края – Владивостоке, Находке и Уссурийске. К 28 апреля в Приморье будет развернуто почти 1000 дополнительных коек.

Жителям региона рекомендуется оставаться дома, соблюдая режим полной самоизоляции.

Фото – центр гигиены и эпидемиологии Приморского края