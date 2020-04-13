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В Приморье еще четыре человека ждут подтверждения окончательного диагноза по коронавирусу

13 Апреля 2020, 12:08 | Приморье
По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на утро 13 апреля в Приморском крае официально зарегистрированы 24 случая новой инфекции. Еще у четырех человек результаты за минувшие сутки дали «сомнительные» результаты и ждут повторного тестирования.
 
В министерстве здравоохранения Приморья подчеркнули, что как показывает практика, в большинстве случаев повторный тест также дает положительный результат на коронавирус.
 
Напомним, в настоящее время 20 человек, заболевших коронавирусом, из которых двое детей, находятся на медикаментозном лечении.
 
Власти и здравоохранение края активно готовятся к массовому оказанию помощи населению по коронавирусу на случай ухудшения эпидобстановки. В ближайшее время инфекционные госпитали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и тех, кто находился с ними в контакте или имеет схожую симптоматику, появятся сразу в трех городах края – Владивостоке, Находке и Уссурийске. К 28 апреля в Приморье будет развернуто почти 1000 дополнительных коек.
 
Жителям региона рекомендуется оставаться дома, соблюдая режим полной самоизоляции.
 
Фото – центр гигиены и эпидемиологии Приморского края
 

 

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Теги: диагноз  пандемия  коронавирус 



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