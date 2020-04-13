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В Приморье на базе Находкинской городской больницы развернут инфекционный госпиталь

13 Апреля 2020, 09:42 | Приморье
В госпитале будут получать необходимую медицинскую помощь пациенты с подтвержденным диагнозом либо подозрением на коронавирус. Развертывание дополнительных коек – одна из превентивных мер
 
Как выстроена работа медучреждения, проверил Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу, 11 апреля.
 
Под госпиталь на 35 коек выделено отдельно стоящее здание, в котором предусмотрено две зоны. Одна – для COVID-положительных больных, вторая (провизорная) – для людей с подозрением на заражение коронавирусом, тех, кто находился в контакте с инфицированными, в том числе, прибывшими из неблагополучных по заболеваемости стран.
 
Перед самим отделением создан так называемый шлюз – специальная палатка, установленная на улице перед корпусом. Здесь перед работой  медики будут переодеваться в средства индивидуальной защиты  и только после этого заходить в помещения. 
 
«Отделение готово к приему пациентов. На его базе имеются 12  аппаратов для искусственной вентиляции легких, а также девять кислородных концентраторов. Этого количества достаточно для обеспечения нуждающихся кислородной поддержкой», – сообщил главный врач Находкинской городской больницы Валерий Коляда, добавив, что медицинский персонал готов к работе в особых условиях.
 
Осмотрев госпиталь и пообщавшись с персоналом, Олег Кожемяко подчеркнул, к 13 апреля в крае будет развернуто 405 инфекционных коек, 35% должны быть оборудованы аппаратами ИВЛ, 70% кислородом.
 
«Эту задачу мы выполняем, в учреждениях есть пятидневный запас разовой посуды, продуктов. С понедельника полностью развернем тестирование, и появится большая выявляемость коронавируса, и мы должны быть готовы к тому, чтобы разместить больных и оказать своевременное лечение», – обозначил Губернатор.
 
Глава региона отметил, что рассматривается вариант создания на базе Находкинской больницы быстровозводимого госпиталя, по типу уссурийского. И, по словам Губернатора, его строительство может начаться уже в этом году.
 
Напомним, власти и здравоохранение Приморского края активно готовятся к массовому оказанию помощи населению по коронавирусу на случай ухудшения эпидобстановки. В ближайшее время инфекционные госпитали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и тех, кто находился с ними в контакте или имеет схожую симптоматику, появятся сразу в трех городах края – Владивостоке, Находке и Уссурийске.
 
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: карантин  госпиталь  коронавирус  кожемяко 



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