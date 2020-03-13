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В Приморье на неделю госпитализировано с ОРВИ более 400 человек
13 Марта 2020, 13:38 | Приморье
В Приморском крае ситуация по заболеваемости ОРВИ регистрируется ниже уровня эпидемического порога на 5,6% среди всех возрастных групп. По отношению к предыдущей неделе отмечается снижение заболеваемости среди населения на 26,9%.
Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, за отчетную неделю госпитализировано с ОРВИ более 400 человек.
«Несмотря на то, что отмечается снижение уровня заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, грипп и ОРВИ пока регистрируются на территории края. За минувшую неделю госпитализированы 410 человек, что на 14,63% ниже в сравнении с предыдущей неделей, когда были госпитализированы 480 человек», – сообщили в службе санитарного контроля.
Также специалисты продолжают регистрировать вирусы гриппа. Наиболее часто встречающиеся – РНК вируса гриппа В (55,1%), РНК вируса гриппа H1N1-2009 (10,6%) и РНК вируса гриппа H3N2 (34,3%).
В министерстве здравоохранения Приморского края напомнили, что вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести.
«Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста. Важно своевременно обратиться к врачу», – говорит главный эпидемиолог регионального минздрава Ирина Повиличенко.
Здесь подчеркивают, что предрасположены к заболеванию чаще всего пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями – астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также граждане с ослабленным иммунитетом.
«Есть простые, но очень действенные меры и правила, соблюдение которых поможет вам и вашим близким избежать заражения», – говорят специалисты ведомства.
ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов) удаляет вирусы.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.
Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.
ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
– при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
– при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
– при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
– при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску – непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
– маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
– старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
– влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
– не используйте вторично одноразовую маску;
– использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После этого – незамедлительно и тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.
Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.
ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.
СИМПТОМЫ ГРИППА / КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ – высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.
ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ / КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и другими).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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