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На Новый год приморцы без медпомощи не останутся
Стало известно, как будут работать медучреждения края в дни новогодних каникул
Экстренная медицинская помощь жителям Приморья в дни новогодних и рождественских каникул будет оказываться круглосуточно. В режиме 24 на 7 будут работать служба скорой медицинской помощи, травматологические пункты, дежурные больницы, а также Центр медицины катастроф.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, в больницах Приморья в дни новогодних праздников будет организовано дежурство врачей. Так, 3 и 6 января в медучреждениях Приморья будет организована усиленная дежурная служба в детских и взрослых поликлиниках. Прием пациентов специалисты будут вести до 18 часов. 4 января медучреждения будут работать по сокращенному графику до 15 часов.
«Всем пациентам, которые поступят в выходные и праздничные дни в медицинские учреждения, будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Во Владивостоке главную нагрузку традиционно примут на себя городские больницы №1 и №2, которые могут предоставить наиболее широкий спектр медицинских услуг, включая травматологию, неврологию, помощь при отравлениях», – подчеркнула начальник отдела организации медпомощи взрослому населению департамента здравоохранения Ольга Механцева.
Бригады скорой помощи по традиции будут сопровождать все общегородские новогодние и рождественские мероприятия.
«Наши врачи всегда готовы оперативно оказать жителям и гостям края необходимую медицинскую помощь», – сообщили в диспетчерской службе скорой помощи.
Напомним, что экстренную круглосуточную стоматологическую помощь в праздничные дни горожанам и жителям края окажут в городской стоматологической поликлинике (улица Уборевича, 14).
«Стоматологическая помощь будет оказываться в кабинете экстренной помощи. В случае необходимости наши врачи будут готовы принять и детей», – сообщил главный врач стоматологической поликлиники №1 Андрей Прокофьев.
В департаменте здравоохранения отметили, что все травмпункты Приморья работают в эти дни круглосуточном режиме.
Напомним, что жители и гости Владивостока в случае травматизма могут обратиться за помощью в приемное отделение Владивостокской клинической больницы №2 (улица Русская, 55), более известной, как «тысячекоечная». Телефон отделения: 8 (423) 232-63-46.
При травме глаз необходимо обращаться в офтальмологическое отделение Краевой клинической больницы №2 на Русской, 53, более известной, как «больница рыбаков». Помощь здесь оказывают круглосуточно. Телефон отделения: 8 (423) 232-55-77. В этом медучреждении ежедневно в круглосуточном режиме также оказывают помощь в отделениях гематологии, инфекции, эндокринологии и отделении челюстно-лицевой хирурги.
Помощь при ожогах в круглосуточном режиме можно получить в ожоговом отделении больницы ДВОМЦ, которая расположена на проспекте 100 лет Владивостоку, 161. Телефон медучреждения: 8(423) 231-54-39.
Врачи настоятельно рекомендуют вызвать скорую помощь при всех перечисленных травмах.
Добавим, всю необходимую информацию о работе своих поликлиник жители Приморья могут уточнить на сайтах лечебных учреждений или в регистратуре.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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