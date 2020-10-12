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COVID-19: В Приморье заболеваемость коронавирусом выросла на 30 процентов
Заболеваемость коронавирусом в Приморье растет – за последние сутки зарегистрированы уже 92 новых случая. Общее число пострадавших от COVID-19 в регионе приближается к 13 тысячам человек. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба, которое в понедельник, 12 октября, провел Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
По информации территориального управления Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка в Приморье с начала октября значительно ухудшилась – в крае сейчас регистрируют, в среднем, на 30% больше заболевших, чем две недели назад.
«Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Приморском крае продолжает расти. За истекшие сутки зарегистрированы 92 случая, с нарастающим итогом общее количество заболевших – 12713 человек», – уточнила руководитель ведомства, главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.
Количество выздоровевших за последние сутки увеличилось только на 43 человека – до 10801. Жертв эпидемии, при этом, за последние сутки не зарегистрировано, в общей сложности с болезнью в крае не справились 122 человека.
Губернатор напомнил, что начиная с понедельника на территории Приморья стартует неделя усиленной работы по контролю за соблюдением санитарных правил в общественном транспорте. Олег Кожемяко призвал глав муниципалитетов уделить этому вопросу особое внимание, чтобы не допустить выхода эпидемиологической ситуации из-под контроля.
«Не будем соблюдать простейшие правила – придется останавливать экономику, предприятия, детские сады и школы. Люди уже натерпелись этого достаточно, поэтому нужно усилить работу по предупреждению вспышек заболевания», – подчеркнул глава региона.
Фото – Александр Сафронов, Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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